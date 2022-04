DLRG Ellwangen: 60 Ehrungen und ein neuer Vorstand bei Hauptversammlung

Sage und schreibe 60 Ehrungen für langjährige Mitglieder haben bei der Hauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Ellwangen auf dem Programm gestanden: Ganze 53 Ehrungen für je zehn Jahre Mitgliedschaft (Bronze), fünf Mitglieder halten seit 25 Jahren der DLRG die Treue (Silber). Frank Rohowsky bekommt für 40 Jahre das Ehrenabzeichen in Gold. Karl Rehe, DLRG-Urgestein und Ehrenmitglied, war selbst lange aktiv. Viele Ellwanger haben bei ihm das Schwimmen gelernt und erinnern sich gut an ihn: Er bekommt für eindrucksvolle 65 Jahre DLRG-Mitgliedschaft das Mitgliedsehrenabzeichen in Gold.

Nikolai Hübner vom Bezirk ehrte zusätzlich den ehemaligen Vorsitzenden Wolfgang Bauhammer im Namen des DLRG-Landesverbandes und des Bundesverbandes für sein herausragendes Engagement mit der Ehrenurkunde in Silber mit Anstecknadel und dankte ihm für sein Engagement und seinen Einsatz. Er lobte die Ortsgruppe für ihre gute Schwimmausbildung und eine erfolgreiche, funktionierende Jugend.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde die Vorstandschaft turnusmäßig neu gewählt, alle Ämter konnten einstimmig neu besetzt werden. Die neue Vorsitzende wurde Maximiliane Borst, die bisher unter anderem als „Technische Leiterin Einsatz“ in der Vorstandschaft aktiv war. Frank Müller trat nach neun Jahren nicht mehr zur Wahl an und wurde Stellvertreter. Er gab einen Rückblick auf die Jahre seiner Amtszeit und seine persönlichen Höhepunkte, etwa den Bau der neuen Wachstation am Kressbachsee, die erfolgreiche Einführung der digitalen Mitgliederverwaltung und die sehr gute Ausrichtung der Ausbildung.

Besonders stolz zeigte er sich, dass in der Pandemie der Rettungsschwimm-Trainingsbetrieb zumindest teilweise weitergeführt werden konnte: Komplette Badschließung, danach reduzierte Teilnehmerzahl, Training am Kressbachsee und ständig ändernde Vorschriften hatten Kreativität gefordert. Nach zwei Jahren mit eingeschränktem Training konnte im Dezember das „Nikolausschwimmen“ wieder stattfinden und unlängst der Trainingsbetrieb wieder voll starten.

Im Sommer erlernten über 70 Kinder in zehn Kompaktschwimmkursen das Schwimmen. Auch ein Schwimmkurs im sehr frischen Kressbachsee wurde versucht. Frank Müller dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern und besonders der Jugend, die vielen Kindern das „Seepferdchen“ ermöglicht hatten.