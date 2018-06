DJKler spulen 25 000 Kilometer herunter

Im Dezember 2006 gründete Ex-Triathlonprofi Jürgen Hauber in Ellwangen eine Multisportgruppe, mit dem Ziel das Laufen, Radfahren und Schwimmen zu trainieren. Vor fünf Jahren fand das erste Training im Waldstadion in Ellwangen statt. Von den damals 14 Anwesenden sind heute noch die meisten dabei und die Gruppe der DJK Ellwangen ist inzwischen auf über 25 Athleten angewachsen. Die Teilnehmer kommen bis aus Mittelfranken, Hohenlohe und natürlich dem Umfeld von Ellwangen.

Koordinationsübungen, Laufinterwalle, Kraftübungen: Hauber wusste sehr wohl, wo die Schwachpunkte lagen. Als er sich beruflich Richtung Ulm orientierte, übernahm nach knapp einem Jahr Triathlet Andy Wolpert das „Ruder“. Zwischenzeitlich wurde die damals eigenständige Gruppe als Triathlonabteilung der DJK Ellwangen integriert.

Das Besondere an der Gruppe ist der Mix aus Anfängern, Hobbysportlern und Spitzensportlern. Trotz unterschiedlicher Leistungsstärken wird zusammen trainiert, jeder kommt auf seine Kosten. Ob beim Bahntraining, bei Bergläufen, Intervalltraining im Wald oder bei Ausdauerläufen; jeder gibt sein Bestes und kann ganz individuell seine Leistung steigern. So hat die Gruppe zwischenzeitlich an sehr vielen Triathlon- und auch Laufveranstaltungen regional als auch überregional teilgenommen. Vom Hobbytriathlon, über Olympische -oder Mitteldistanz bis hin zur Königsdisziplin, der Langdistanz, also dem Ironman werden Wettkämpfe absolviert.

Beim wöchentlichen Lauftraining wurden in den letzten fünf Jahren 25 000 Kilometer gelaufen. Rund 50 Wochen im Jahr wird dienstags bei Wind und Wetter trainiert. Nicht nur die körperliche Fitness sondern auch der gesellschaftliche Aspekt hat die Gruppe zusammengeschweißt. Seit 2006 sind viele Freundschaften entstanden und nach dem Dienstagstraining sitzt man oft noch gemütlich zusammen. Aber auch an Wochenenden trifft man sich zum Rennradfahren, nicht nur auf der Ostalb, sondern auch in den Bergen oder im Frühjahr zum Trainingslager in Istrien oder am Gardasee.

Jeder ist bei der Triathlongruppe willkommen. Training ist immer dienstags ab 19 Uhr im Ellwanger Waldstadion.

Wolperts Erfolge

Andy Wolpert zählt zu den besten Triathleten regional, aber auch überregional. Hier einige seiner größten Erfolge: 2003: 1. Platz Altersklasse M 20 Langdistanz in Roth, Deutscher Meister AK M 20; 2004: 1. Platz Mitteldistanz Immenstadt; 2009, 2010: 2. Platz Inferno, Top-20-Platzierungen beim Ironman in Lanzarote und Wisconsin: 2010: 1. Platz Silverman-Triathlon in Las Vegas.