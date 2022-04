DJK-SV Eigenzell feiert 60. Jubiläum

Bei der Jahreshauptversammlung der DJK-SV Eigenzell hat Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher die großen Leistungen des Vereins gewürdigt.

Der OB freute sich in seinem Grußwort, dass die DJK dieses Jahr das 60-jährige Bestehen feiern kann. Daran sehe man, dass dem Verein die Treue gehalten und Gemeinschaft gelebt werde. OB Dambacher beglückwünschte die DJK-SV Eigenzell zudem zu einer „tollen Sportanlage“, die komplett in Eigenleistung, ohne Unterstützung der Stadt, bewirtschaftet wird. In diesem Zuge wies Dambacher daruf hin, dass die Stadt die örtlichen Vereine künftig besser unterstützen möchte. Er bedankte sich abschließend bei allen Trägern eines Ehrenamts und wünschte alles Gute für weitere 60 Jahre DJK-SV Eigenzell.

Der Vorsitzende Daniel Kohler gab im Rahmen der Versammlung einen kleinen Einblick in die Planungen zum Festwochenende „60 Jahre DJK-SV Eigenzell“, das Anfang Juli stattfindet. Darüber hinaus stünden 2022 verschiedene Baumaßnahmen an, wie etwa die Sanierung des Wegs von der Kaltsporthalle zum Vereinsheim oder die Überdachung des Mähroboters. Außerdem sollen die Tennisplätze eine Drainage erhalten.

Wie Kohler weiter ausführte, hätte die Pandemie auch für die DJK Folgen gehabt. Das zweite Jahr in Folge ohne Vereinsfeste und Veranstaltungen habe sich „natürlich“ auf die finanzielle Situation des Vereins ausgewirkt. Fallen die Einnahmen aus den Veranstaltungen weiter aus, könne die DJK Bauvorhaben nicht wie geplant umsetzen. Daniel Kohler hofft hier auf „ein Zeichen der Politik und der Stadt Ellwangen“, Vereine bei solchen für den Erhalt und Betrieb der Sportanlagen dringend notwendigen Anschaffungen und Sanierungen finanziell zu unterstützen.

Michael Traub, Abteilungsleiter Fußball, blickte ebenfalls zurück. In der Saison 2021/2022 sei im Frühjahr kein Training und Spielbetrieb möglich gewesen. Im Juli sei die Runde dann begonnen worden, der Start sei aber nicht erfolgversprechend verlaufen. „Trauriger Höhepunkt“ in der Rückrunde sei das Spiel gegen Dorfmerkingen gewesen, das mit 0:10 verloren wurde. Michael Traub appellierte an alle Spieler, den drohenden Abstieg zu verhindern.

Der zweite stellvertretende Vorsitzende Tobias Schmid nahm anschließend die Vereinsehrungen vor:

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Hubert Blümle, Günter Gerold, Elena Schmid, Christian Wiedenhöfer, Christina Schlichtherle, Klara Fuchs, Matthias Kling, Patrick Kling, Mechthild Mildenberger, Gertrud Blumenschein, Dominik Wallusch, Ernst Wallusch, Marco Fischer, Martin Traub, Dennis Baumann, Lena Baumann und Martin Gaugler.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Nikolaus Eichert, Winfried Gaugler, Peter Haas, Siegfried Heiss, Alexander Schuster, Eberhard Wolft, Veronika Tschunko, Waltraud Brenner, Ralf Schultes, Heinrich Ebert, Tobias Fuchs, Markus Kling, Bernd Uhl, Inge Schurr, Jürgen Kling und Maria Kling.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Anton Kling, Franz Fuchs und Manfred Schultes.

Für über zehnjährige aktive Sportausübung wurde geehrt: Marcel Binner.

Für über 15-jährige aktive Sportausübung wurden geehrt: Stefan Fuchs.

Vereinskassierer Alfred Kling wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Kling war bereits 1962, nur wenige Wochen nach der Vereinsgründung, in die DJK eingetreten. Fortan war er aktiver Fußballer und ist bis heute bei den „Attraktiven Herren“ mit dabei. Ebenso war Alfred Kling bisher als Ausschussmitglied, Abteilungsleiter Fußball, Schriftführer und Trainer tätig. Im Jahr 2001 hat er das wichtige Amt des Hauptkassierers übernommen und setzt sich seither mit Willenskraft zum Wohle des Vereins ein.

Die darauffolgenden Wahlen erbrachten folgende Ergebnisse: Zweiter stellvertretender Vorsitzender Andre Felber, Frauenwartin Stefanie Hasenberger, Beisitzer Daniel Fuchs, alle für zwei Jahre.

Von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit wurden folgende Personen verabschiedet: Kathrin Haselbauer (Übungsleiterin), Florian Köhler (stellvertretender Abteilungsleiter Fußball) und Tobias Schmid (zweiter stellvertretender Vorsitzender).