Dinkelsbühler Polizei gehen Müllsünder ins Netz

Die Polizei Dinkelsbühl hat am vergangenen Sonntag gleich zwei Umweltsünder überführt.

Bereits am vergangenen Samstag hatten zunächst unbekannte Täter vier große Plastiksäcke mit Haus- und Sperrmüll in einem Waldstück bei Karlsholz entsorgt. Die am Sonntag herbeigerufenen Polizeibeamten untersuchten den Müll und konnten anhand von Strichcodes den Ursprungsort des Abfalls ergründen.

Bei einer ersten Anhörung verstrickte sich der Verdächtige in erhebliche Widersprüche. Schließlich gestand der in Schopfloch wohnende Mann, die Abfälle in den Wald geworfen zu haben.

Der Polizei ist am gleichen Wochnende dann noch ein weiterer Müllsünder ins Netz gegangen: In der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag hatte Unbekannte vor einem Altglascontainer am Dinkelsbühler Südring 15 Plastiksäcke mit verschimmelten Rindenresten illegal entsorgt.

Dank eines Dinkelsbühler Bauhofmitarbeiters, der sich als Zeuge und Hinweisgeber zur Verfügung stellte, konnte eine Streife dann am Sonntag gegen 10 Uhr eine Wohnadres-se im Hoffeld anfahren und überprüfen. Dort wurden ähnliche Rindenabfälle auf dem vor dem Wohnanwesen befindlichen Gehweg festgestellt, die offensichtlich aus dem Garten entfernt und beim Verladen auf den öffentlichen Weg gefallen waren.

Auf Vorhalt gab der Wohnungsnehmer dieses Anwesens die Tat gegenüber den Polizeibeamten zu.

Gegen beide Personen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, die durch das Landratsamt in Ansbach wahrscheinlich mit Bußgelder geahndet werden.