Dinkelsbühl hat sechs Storchennester

Dinkelsbühl ist ein beliebtes Ausflugsziel für Störche. Die Zugvögel scheinen sich zunehmend die Altstadt als ihre Heimat auszusuchen. Seit diesem Monat gibt es sechs Storchennester.

„Die Störche waren heuer sehr fleißige Baumeister. Drei neue Nester, und diese so gut wie zeitgleich, sind seit Januar, über den Dächern unserer Altstadt thronend, gebaut worden“, erzählt Oberbürgermeister Christoph Hammer.

Dinkelsbühls Storchengeschichte geht bis weit ins vorletzte Jahrhundert hinein. Das erste Nest baute Meister Adebar auf dem Alten Rathaus. Fotos aus dem Jahr 1850 zeigen das Alte Rathaus mit Storchenpaar am First. Einige weitere Dächer wurden seither mehr oder weniger erfolgreich als Horstplätze von den Vögeln in Betracht gezogen. Viele Jahre waren die Nester aber auch verwaist, so auch 26 Jahre das Nest auf dem Alten Rathaus, bis 1993 durch Bemühungen des Storchenexperten Thomas Ziegler sich ein Paar anschickte und die Vakanz beendete.

Storch entschied schneller als Behörden

Prädestiniert als Storchenheimat ist auch das Deutschordensschloss. Deshalb entstand vor Jahren die Idee dort eine Nisthilfe zu bauen. „Der Freistaat hatte bereits unter der Voraussetzung, dass die Stadt den Reinigungsaufwand übernimmt, die Erlaubnis hierzu erteilt. Doch der Storch war schneller und baute sein Nest ohne Nisthilfe und somit auch ohne Reinigungsaufwand“, erinnert sich Hammer an die schnellere Entscheidung des Tiers vor dem Menschen. Ein dritter Storchenhorst auf dem Nördlinger Torturm entstand in der Folgezeit.

Verdopplung dieses Jahr

Dieses Jahr nun wurde Dinkelsbühl zum endgültigen Storchenort. Nahezu zeitgleich wuchsen drei weitere Nester empor: Hotel Blauer Hecht, Café am Münster und zweite Nest auf dem Haus der Geschichte. „Die Bildung von Storchenkolonien gehört zur momentanen Populationsbiologie der Weißstörche. Diese Entwicklung hat nun heuer Dinkelsbühl erreicht“, weiß Storchenexperte Thomas Ziegler.

Storchenheimat mit Hindernissen

Auf der neuen Storchenheimat Hotel Blauer Hecht kann das Nest wahrscheinlich bleiben. Auf dem Dach des Cafés am Münster sollte eine Rohr-Konstruktion dafür sorgen, dass auch diese neue Storchenheimat bleiben darf, ohne dass der Rauchabzug verhindert wird. Der Storch ließ sich nichts vorschreiben, sondern baute drum herum. „Auch für das zweite Nest auf dem Museum hat man dem Storch nun eine Rohr-Konstruktion angeboten. Von der ursprünglichen Maßnahme den laufenden Storchennestbau durch die Feuerwehr räumen zu lassen, hielt der Storch nicht viel, sondern baute eifrig weiter“, berichtet Hammer, „Dinkelsbühl ist eben auch im wahrsten Sinne des Wortes aus Sicht des Meister Adebars hochinteressant“. Und ganz aktuell Ende April weiß Herr Ziegler zu berichten: es interessiert sich ein siebtes Storchenpaar für den Kamin auf der Altstadtparfümerie.