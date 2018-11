Digitalfunk der Feuerwehr kommt langsam in die Gänge

Die beiden neuen Drehleitern der Feuerwehren Bopfingen und Schwäbisch Gmünd tauchten die Liashalle in gleißendes Licht. Über 350 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen hatten den Weg dorthin gefunden, um an der Kreisfeuerwehrverbandsversammlung in Stödtlen teilzunehmen.

Dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Ostalbkreis, Klaus Kurz, oblag es, die vielen Kameraden und Gäste zu begrüßen. Bürgermeister Ralf Leinberger gab den Dank zurück. „Ich freue mich, dass die Kreisfeuerwehrverbandsversammlung in Stödtlen stattfindet“, sagte er und nutzte in diesem Zusammenhang auch gleich die Möglichkeit, seine Gemeinde vorzustellen.

Vorsitzender Klaus Kurz ging in seinem Bericht auf den Landesfeuerwehrtag in Heidelberg ein. Bei zahlreichen Fachvorträgen hätte sich die Digitalisierung 4.0 wie ein roter Faden durch angebotenen Symposien gezogen. Die Vernetzung der Feuerwehren schreite voran und würde die Tagesgeschäfte mittels PC vereinfachen. Als Beispiel nannte Kurz eine App auf dem Handy oder Tablet des Einsatzleiters, welche sofort beim Aussteigen am Brandort den nächstliegenden Löschwasserhydranten und dessen Leistung anzeigt. Verwundert zeigte sich Kurz, dass gerade in dieser medialen Zeit ein Wasserversorger im östlichen Teil des Kreises den Feuerwehren verbietet, Löschwasser zu entnehmen, da der Versorger dies nur als Trinkwasser bereitstelle. Dies sei ein Rückschritt in vergangene Jahrhundert, sagte Kurz. Die Personaldecke der Ostalbwehren sei gottseidank gleichbleibend. So gab es Ende 2016 einen Personalstand von 3516 und Ende 2017 einen Personalstand von 3520 zu verzeichnen.

Kurz dankte dem Ostalbkreis für die stets harmonische Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung. An Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter richtete er die Bitte, seine Fühler für das fünfte Löschfahrzeug Katastrophenschutz auszustrecken. In Sachen Drehleitern wiederum bat er Landrat Klaus Pavel diese mit ins Sonderförderprogramm aufzunehmen, denn gerade die Drehleiter sei ein Sonderfahrzeug, mit dem man zum Beispiel Personen retten könne, die vom Feuer eingeschlossen sind.

Kassierer Williband Freihardt berichte über eine gesunde Finanzlage. In Vertretung von Kreisbrandmeister Otto Feil referierte Frank Abele über die Einführung des Digitalfunkes. Seit 2006 versprochen, scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen. 23 Standorte seien fertig und zehn noch offen. Im Januar 2019 soll ein Probebetrieb stattfinden, mit dem Realbetrieb rechnet Abele im zweiten Quartal 2019. Daniel Maier als Kreisjugendfeuerwehrwart dankte allen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. 370 ehrenamtlich Helfer würden dazu beitragen, dass insgesamt 1109 Jugendliche auf die Arbeit bei der Feuerwehr vorbereitet würden. Altersobmann Hans Bader erzählte von 850 Mitgliedern in den Altersabteilungen.

Landrat Klaus Pavel sagte: „Ich bin beeindruckt von den Berichten und ich bin beeindruckt von der Feuerwehr. Sie alle geben uns ein sicheres Gefühl und so etwas ist wertvoll. Passen Sie auf sich auf und kommen Sie immer gesund von den Einsätzen zurück“, rief er den Männern und Frauen zu, denn 1670 Einsätze im Jahr 2017 seien immer mit Gefahren verbunden. Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter versprach, dass die Landesmittel sinnvoll für die Feuerwehren eingesetzt würden. „Allerdings mache ich keine Versprechungen hinsichtlich des fünften Katastrophen-schutzfahrzeuges. Aber ich werde mich dafür einsetzen“, versprach er. Im Auftrag von Landtagsabgeordnetem Winfried Mack gab Kiesewetter bekannt, dass die Mittel für die Erweiterung des Feuerwehrhotels am Titisee und dessen Anbau bereitgestellt seien.

Polizeivizepräsident Bernhard Weber hatte die zunehmende Gewalt gegenüber Hilfskräften im Visier. Es könne nicht sein, dass Polizeibeamte angespuckt würden oder Blaulichtorganisationen wie die Feuerwehr durch Gaffer in ihrer Arbeit behindert würden. „Nehmen sie ihre gesetzlichen Rechte wahr und sprechen sie am Brandort einen Platzverweis aus oder zeigen sie Gaffer an“, rief er den Feuerwehrleuten zu. Notfallseelsorger Bernhard Richter sagte: „Die Arbeit der Feuerwehrmänner und Frauen braucht Kraft. Ständig mit dem Elend anderer Menschen konfrontiert zu sein, schadet der Seele“, sagte er und bot die Hilfe von 50 ausgebildeten Notfallseelsorgern an, die Menschen in schwierigen Situationen beistehen können.

Der Musikverein Virngrundmusikanten Stödtlen umrahmte die Veranstaltung und die Feuerwehr Stödtlen unter Kommandant Thomas Ilg hatte einen Großeinsatz, den sie hervorragend meisterte. Sie versorgte knapp 400 hungrige Feuerwehrleute nach der Verbandsversammlung.