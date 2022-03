Digitaler Rundgang über den gesperrten Technischen Bereich der Reinhardt Kaserne

Die ehemalige Reinhardt-Kaserne in Ellwangen ist ein wichtiger Bestandteil der jüngeren Stadtgeschichte. Aktuell laufen die Planungen, das Areal zu einem Neubaugebiet umzuwandeln.

Seitdem sie von der Bundeswehr nach rund 50 Jahren im Dienst aufgelöst wurde, verbleibt ein großer Teil des ehemaligen militärischen Sperrgebiets ungenutzt. Der gesamte technische Bereich, in dem sich endlos lange Garagen für Panzer und andere Militärfahrzeuge aneinanderreihen, wird allmählich von der Natur zurückerobert. Die Öffentlichkeit hat bis heute keinen Zutritt zu diesem Abschnitt.

Bevor eines Tages die Abrissbirnen anrücken, wollte Schwäbische.de die Szenerie des verwaisten Militärgeländes auf Bild festhalten – für all diejenigen, die sich schon immer gefragt haben, wie es im gesperrten Bereich aussieht, aber auch für die Nachwelt, wenn die Panzergaragen endgültig schicken Neubauten gewichen sind.

360-Grad-Rundgang

Das Ergebnis ist ein 360-Grad-Rundgang, auf dem ein jeder virtuell über das Gelände spazieren kann. Vom Eingangsbereich geht es, vorbei an der Heizzentale mit dem großen Schlot, durch das Eisentor, das normalerweise abgeschlossen ist.

Hang abwärts verläuft der ehemalige Technische Bereich der Reinhardt-Kaserne über mehrere Ebenen. Jede von ihnen könnte glatt als Kulisse für einen Endzeitfilm dienen.

Scheinbar endlos viele Garagen und Werkshallen reihen sich symmetrisch aneinander. Kaum vorstellbar, dass hier einst militärischer Hochbetrieb herrschte. Die Gänge zwischen den Garagen entlang, kommt man an mehren Objekten vorbei, die sich vom Hintergrund abheben: Gleich am Ende der obersten Ebene, ragt eine große Montagerampe aus dem Boden.

Alles noch vorhanden

Auf der zweiten Ebene folgen mehrere kleine, in den Boden eingelassene Rampen. Geht man hinab bis zur vierten Ebene, fällt einem ein großer Unterstand aus Plexiglas ins Auge, unter dem ein Panzer bequem Platz findet. Wer dem Gang bis zum Ende folgt, macht einen unerwarteten Fund: Dort befindet sich ein verwaister Volleyballplatz.

Damit wäre schon fast das Ende der Anlage erreicht. Zum Abschluss wartet auf der untersten Ebene allerdings noch ein Motiv, welches das Herz jedes Hobbyfotografen höher schlagen lassen würde: Die kaserneneigene Tankstelle. Verlassen ragen drei Zapfsäulen aus dem Betonboden.

Als wäre die Zeit eingefroren, sind auf ihren Anzeigen die letzten Abgabemengen und Preise in D-Mark zu lesen. Der Geruch von Diesel hängt noch immer in der Luft. Das Häuschen daneben hat eine so schmale Silhouette, dass es fast wie eine Attrappe wirkt. Rechts führt eine steile Straße wieder zum Eingangstor des Technischen Bereichs hoch.

Das Gelände liegt bereits seit mehr als 30 Jahren brach. Die Bagger haben aber ganze Arbeit geleistet. Die meisten Gebäude sind bereits abgerissen. So sieht es jetzt dort aus.