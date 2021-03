Digitale Wahlparty bei der CDU

In über 50 Webkonferenzen hat Winfried Mack in den vergangenen Wochen im Schnitt mit jeweils über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert. Auch an vielen Marktständen hat er das Gespräch – mit Abstand und Maske – gesucht. Jetzt lädt er zur digitalen Wahlparty ein.

„Mit den vielen Menschen, die mich im Wahlkampf begleitet und unterstützt haben, ob digital oder vor Ort, möchte ich am Sonntagabend zusammenkommen. Wir haben einen engagierten Wahlkampf geführt, der ohne die vielen Helferinnen und Helfer nicht möglich gewesen wäre“, betont der Landtagsabgeordnete. Für sie und auch alle anderen, die mitfiebern, bietet Winfried Mack am Sonntag, 14. März ab 17.30 Uhr eine digitale Wahlparty im bewährten Webkonferenz-Format an.

„Wir streamen im WebEx-Raum die Wahlergebnisse und können uns dann direkt miteinander austauschen“, so Mack. „Meine Zweitkandidatin Heike Brucker und ich freuen uns, wenn viele dabei sind.“