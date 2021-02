Digitale Rotary-Berufsinfo: 260 Schüler online beraten

600 Gespräche, acht Impulsvorträge, 55 Beraterinnen und Berater, mehr als 260 Schülerinnen und Schüler, acht Ellwanger und Aalener Schulen – das ist die stolze Bilanz der ersten digitalen Rotary-Berufsinformation in Ostwürttemberg. In diesen Zeiten, in denen Jugendliche auf so viel verzichten müssen, war es den Rotary Clubs Ellwangen und Aalen-Heidenheim besonders wichtig, ihre jährliche Berufsinfo nicht abzusagen, sondern den Umständen anzupassen.

„Wir haben den Schülern gezeigt: ‚Wir sind für Euch da.‘ Ein schönes Zeichen in dieser Zeit. Ich fand die Veranstaltung toll und bewegend“, freut sich eine der zahlreichen Beraterinnen. Auch die Schülerinnen und Schüler haben einiges mitgenommen und die Gespräche sehr geschätzt, betont eine Lehrerin: „Die Schüler haben die Veranstaltung als sehr informativ und hilfreich empfunden.“

Gemeinsam mit den Ellwanger Gymnasien organisiert der Rotary Club Ellwangen jedes Jahr die Rotary-Berufsinformation. Diesmal sollten Information und Beratung coronabedingt anders stattfinden als gewohnt: Gemeinsam mit den Gymnasien, federführend dem Peutinger-Gymnasium, stellte der Rotary Club die digitale Berufsinformation auf die Beine. Mit ins Boot nahmen die Organisatoren den Rotary Club Aalen-Heidenheim, der das Beraterteam tatkräftig unterstützte.

So kamen 55 Beraterinnen und Berater virtuell zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause. Sie gaben per Videos und „Live-Sessions“ Ratschläge sowie Einblicke in ihren Berufsalltag und beantworteten Fragen zu ihrem Werdegang. Vertreten waren 44 Berufsfelder, von Ingenieurwissenschaften und Medizin über Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften bis Mediengestaltung, Grafikdesign, Kunst, Sozialpädagogik und Gesundheitswesen. Mittels digitalen Schulungen wurden Berater und Referenten im Vorfeld in die unterschiedlichen Kommunikationskanälen eingewiesen.

Am Tag der Berufsinfo wählten sich die Jugendlichen über eine zentrale Internetseite in ihre Live-Beratung ein, für die sich zuvor angemeldet hatten. „Face to face“ konnten sie so ihre Fragen stellen. Zuvor begrüßte Cord Müller, Präsident des Rotary Clubs Ellwangen, alle Teilnehmer per Videobotschaft. Kurzweilig erklärte er die Berufsinfo, stellte Rotary vor und gab Tipps zur Studienwahl. Zwischen den Beratungsgesprächen standen den Schülerinnen und Schülern Video-Impulsvorträge zur Verfügung, die ausgewählte Berufe vorstellten.

„Ich habe gerne die Chance genutzt, etwas zurückzugeben“, erklärt ein Berater im Anschluss. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor dem Abi nicht so richtig wusste, wie es weiter gehen soll und wäre froh gewesen, solch eine Veranstaltung nutzen zu können.“ Einige Bestandteile des digitalen Konzepts haben sich übrigens so bewährt, dass sie für das kommende Jahr übernommen werden. Die Rotarier und Lehrer nehmen die Motivation aus der gelungenen digitalen Umsetzung mit.

Monika Theiss, verantwortlich für den Berufsdienst im Vorstand des Rotary Clubs Ellwangen, freut sich mit Präsident Cord Müller über das Engagement der vielen Beteiligten: „Ohne die engagierten Schulen, Berater und Referenten hätte unser neues Konzept nicht in diesem Maße und so erfolgreich umgesetzt werden können.“