Digitale Bäume für die grüne Lunge der Stadt: So sieht der Alltag des Ellwanger Baumkontrolleurs aus

Wenn Baumkontrolleur Felix Rettenmeier im Einsatz ist, erinnert seine Arbeit zuweilen ein bisschen an einen Arzt auf Hausbesuch: Zuerst sieht er sich seinen „Patienten“ – in diesem Fall einen von rund 10.000 Bäumen im Ellwanger Stadtgebiet – von allen Seiten an.

Dann horcht er mit einem Schonhammer aus Gummi seinen Stamm auf Hohlräume ab, mit einem Sondierungsstab untersucht er das Holz auf Fäulnis, schließlich misst er seinen Umfang und notiert alles in einem digitalen Register – dem sogenannten Baumkataster.

Bei Krankheiten oder Schäden verordnet er Maßnahmen und legt den nächsten Kontrolltermin fest. Danach geht es zum nächsten Baum.

Fast tägliche Kontrollgänge

Seit zwölf Jahren kümmert sich Rettenmeier nun schon um die Ellwanger Bäume, fast täglich macht er Kontrollgänge. Im Fokus seiner Arbeit stehen die etwa 6000 bis 7000 alleinstehenden Bäume auf öffentlichen Flächen, beispielsweise an Straßen, Schulen, Kindergärten, Sport- und Spielplätzen und auf städtischen Grünanlagen.

Weitere 3500 bis 4000 Bäume an Bachläufen bedürfen der Pflege und Durchforstung. Die Altersspanne reicht dabei von sehr jungen bis zu jahrzehntealten Gewächsen, absoluter Spitzenreiter ist derzeit die Neunheimer Eiche mit circa 380 Jahren. Wegen ihres hohen Werts sind solche Bäume mittlerweile zum Naturdenkmal erhoben worden – das gilt zum Beispiel auch für die Linden im „Schönen Graben“.

Mit einer App erfasst Baumkontrolleur Felix Rettenmeier die genauen Maße und Schäden eines jeden Baumes im Ellwanger Stadtgebiet. (Foto: Larissa Hamann)

Jede Lebensphase bedarf einer unterschiedlichen Pflege

Aus Erfahrung weiß Rettenmeier: Jede Lebensphase eines Baumes bedarf der unterschiedlichen Pflege. Während es in den ersten 15 Jahren vor allem darum gehe, das Wachstum zu lenken und Fehlbildungen zu vermeiden, kümmert er sich mit zunehmenden Alter um ihre Schäden.

Dabei stellt er sicher, dass von ihnen im Straßenverkehr oder an Plätzen mit vielen Menschen keine Gefahr ausgeht – beispielsweise durch abbrechende oder tief hängende Äste. Unterstützt wird er bei den Arbeiten von den Ellwanger Stadtgärtnereien und dem Bauhofteam.

Mit einer App wird jeder Baum erfasst

Mit einer App erfasst Rettenmeier jeden einzelnen Baum – seine Art, Höhe und Umfang, die Beschaffenheit von Wurzelwerk, Stamm und Krone, das Umfeld sowie bereits vorhandene Schäden.

Dieser geschulte Kontrollblick lässt sich auch im Privaten nicht ganz abschalten, wie Rettenmeier in einer kleinen Anekdote erzählt: „Wenn meine Frau und ich im Auto unterwegs sind, sagt sie oft: Konzentrier’ Dich auf die Straße und nicht auf die Bäume.“

Die Linden im Ellwanger Park „Schöner Graben“ sind mittlerweile fast 80 Jahre alt. Angesichts ihres Alters werden sie mindestens einmal im Jahr auf den Prüfstand gestellt. (Foto: Larissa Hamann)

Fällen ist immer der letzte Ausweg

Fällen sollte nach Ansicht Rettenmeiers bei beschädigten Bäumen immer der letzte Ausweg sein. Selbst bei Bauvorhaben werde sehr genau abgewogen, welche Fällungen als unvermeidbar bewertet werden müssen.

„Jeder Baum ist ein lebendes Individuum und gewinnt über die Jahre einen ideellen Wert“, so der Landschaftsgärtner. „Wir lassen sie immer stehen, solange es geht.“ Auch seien Bäume mit Totholzanteilen gerade im städtischen Umfeld wichtige Rückzugsorte für kleinere Säugetiere wie Eichhörnchen oder Fledermäuse.

Ellwangen verfügt schon lange über ein Kataster

Die Stadt Ellwangen verfügt schon lange über ein solches Kataster, ursprünglich sogar in Papierform. Ein Unternehmen hat daraufhin im Auftrag des Bauhofs Luftaufnahmen als Grundlage für das spätere Verzeichnis gemacht.

Mit einer Registernummer lässt sich jeder Baum auf einer digitalen Karte zuordnen. Mit dem Register kann die Stadt, zum Beispiel im Falle eines Verkehrsunfalls durch einen kranken Baum, lückenlos nachweisen, ob die Gefährdung schon bekannt war – und ob sie somit haftbar gemacht werden kann.

Einige Bäume im Ellwanger Stadtgebiet, wie zum Beispiel die Linden im „Schönen Graben“ sind mittlerweile so alt und wertvoll, dass sie zum Naturdenkmal erhoben wurden. (Foto: Larissa Hamann)

Ebenso lässt sich damit aber auch über die Jahre beobachten, welche Baumarten jeweils für die unterschiedlichen Lebensräume in einer Stadt am besten geeignet sind.

Straßenbäume besonders gefährdet

Denn insbesondere Bäume an Straßen müssen im Laufe ihres Lebens mit zahlreichen Widrigkeiten zurechtkommen. „Sie müssen viel mehr Trockenheit aushalten, sie sind Abgasen ausgesetzt, mechanischen Beschädigungen, Müll, Benzin und anderen Fremdstoffen“, zählt Rettenmeier auf.

Eine weitere Herausforderung sei das geringe Platzangebot, denn unter den Grünstreifen sind oftmals Rohre verlegt. „Das ist wie, wenn Sie einen Baum in einen Blumentopf pflanzen“, sagt Rettenmeier.

Ein großer Teil der Ellwanger Straßenbäume seien nach Angaben des Baumkontrolleurs Spitzahorne, die im Winter mit dem Salz gut klarkommen und auch als verhältnismäßig resistent eingeschätzt werden, auch was die Veränderungen durch den Klimawandel angeht.

Bäume sind unverzichtbar für Städte

Gerade unter diesem Aspekt seien Bäume unverzichtbar für Städte – nicht umsonst würden sie sprichwörtlich als ihre „grüne Lunge“ bezeichnet. „Der Teer der Straßen zieht die Sonne an und heizt die Umgebung auf“, sagt Rettenmeier.

Die Grünflächen habe dagegen einen nicht zu unterschätzenden Kühleffekt: „Ohne Bäume hätten wir einen viel höheren Temperaturanstieg in der Stadt.

Mit Werkzeugen wie zum Beispiel einem Schonhammer prüft Felix Rettenmeier die Vitalität der Bäume – wie hier im Schönen Graben die der fast 80 Jahre alten Linden. (Foto: Larissa Hamann)

Das ist nicht zu unterschätzen.“ Deshalb pflanzt die Stadt auch für jeden Baum, der gefällt werden muss, möglichst einen neuen nach. Für seine „Patienten“ wird sich der Kontrolleur deshalb auch in Zukunft weiter einsetzen. „Ich bin aus Leidenschaft Gärtner“, sagt er. „Ich kämpfe gern um die Ellwanger Bäume, dass sie erhalten bleiben und dass es ihnen gut geht.“