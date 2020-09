Dietmar Wiest beerbt den Vorsitzenden Ludwig Kurz beim MV Röhlingen

Ludwig Kurz kann das Amt als Vorsitzender des Musikvereins Röhlingen mit zwei lachenden Augen weitergeben. Denn, so Kurz: „Ein neues motiviertes Team steht bereits in den Startlöchern, was in der heutigen Zeit einen Glücksfall für einen Verein darstellt.“

Zu Beginn seiner Rede ging Kurz auch auf die derzeitige Situation in der Corona-Krise ein. Diese habe den Verein leider mit voller Wucht getroffen. Dann blickte Kurz auf seine Amtszeit zurück: „13 Jahre als Vorstand im Musikverein waren eine schöne und prägende Zeit in meinem Leben.“ Zu den Höhepunkten zählten zwei Teilnahmen am Bundesmusikfest – 2007 in Würzburg und 2013 in Chemnitz, das Kreismusikfest 2010, das der MV Röhlingen ausrichtete, und nach 29 Jahren im Dorfhaus der Einzug ins neue Musikerheim in der Schule im Jahr 2018.

Schriftführer Dietmar Wiest gab einen ausführlichen Bericht über die 87 Aktivitäten, die der Musikverein 2019 zu bewältigen hatte. „Das Jahr war geprägt von mehreren Musikantenhochzeiten. Und mit Frau Eisenmann kam im September sogar die Kultusministerin von Baden-Württemberg zu uns ins Musikerheim“ bemerkte Wiest. Der junge Altersdurchschnitt im Stammorchester wirke sich positiv auf die Mitgliederzahlen aus. Eine passive Mitgliedschaft werde auch bei den jüngeren Röhlinger immer beliebter und lasse die Mitgliederzahl auf über 610 ansteigen.

„Trotz enormer Ausgaben für den Umbau der Vereinsräume weist die Kasse kein größeres Minus auf“, teilte Kassierer Alexander Seckler mit sichtlicher Freude mit. Die Ausgaben für die sanitären Einrichtungen schlügen erst 2020 zu Buche. „Aber auch das wird gelingen“ so Seckler.

Musikalisch hatte es im zurückliegenden Jahr viele schöne Auftritte und Projekte gegeben, darunter der Sternmarsch in Stödtlen und Ellenberg, ein volkstümliches Konzert und das Jahreskonzert mit dem Gastverein aus Dorfmerkingen. „Wenig Fehler, ein guter Sound und viel Gefühl! Es hat mir sehr gut gefallen! Mit dieser musikalischen Fertigkeit, und der derzeitigen Altersstruktur kann der Verein noch sehr viel erreichen“, so Dirigent Michael Seckler. Ein Lob des Dirigenten ging auch an die Vorstandschaft, die viele seiner Ideen und Wünsche mit voller Hingabe unterstützen. Fast immer anwesend bei Proben und Auftritten waren Benjamin Kurz, Helena Schmid, Armin Eckstein, Verena Schmid, Anika Hauber, Dietmar Wiest, David Uhl und Josef Seckler.

Der Jugendvorsitzende Steffen Kurz konnte als Erstes einen ganzen Tisch Jugendliche begrüßen. Sie alle sind seit Juli ein fester Bestandteil des Stammorchesters und „gehören nun auch zu den Alten“, so Kurz kurz augenzwinkernd. Das Röhlinger Stammorchester werde wegen seines niedrigen Durchschnittsalters oftmals auch schon als Jugendorchester bezeichnet. Auf dem Jahreskonzert konnte das Orchester sein Können unter Beweis stellen und wurde dafür mit anhaltendem Applaus belohnt. „Man konnte die Begeisterung der Jugendlichen und der Dirigentin Magdalena Kucher regelrecht spüren“ bemerkte Steffen Kurz. Das viele Üben in der Jugendausbildung mache mehr Spaß, wenn man sein Können einem Publikum darbieten dürfe. Hier sei der Verein immer bestrebt, Plattformen zu schaffen. Corona mache derzeit vieles nicht gerade einfacher: erst habe ein Hygienekonzept erstellt werden müssen, dann habe man im Juli wieder mit der Jugendarbeit beginnen können.

Ortsvorsteher Walter Schlotter überbrachte die Grüße der Gemeinde und leitete nach der Entlastung der Vorstandschaft die Wahlen. Bei diesen wurden folgende Personen einstimmig bestätigt oder neu gewählt: Dietmar Wiest (Vorsitzender), Benjamin Kurz (stellvertretender Vorsitzender), Alexander Kling (Schriftführer), Anika Hauber (stellvertretende Jugendvorsitzende), Helena Schmid (Notenwartin), David Uhl (Instrumentenwart).

Vorausschauend auf dieses Jahr werde der Verein alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Ende November ein Konzert zu realisieren. Wie und in welchem Rahmen, werde die Zeit zeigen, so der neue Vorsitzende Dietmar Wiest: „Wir dürfen nicht nachlassen, Präsenz in der Gemeinde zeigen.“ Seit es die Corona-Verordnungen und das Wetter erlauben, probt der Musikverein vor dem Schulhaus im Freien. Viele Röhlinger warten am Donnerstag schon darauf und machen sich mit der Blasmusik einen gemütlichen Abend im Garten.