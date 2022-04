Diesen Sommer: MV Röhlingen feiert einfach 175 Jahre plus 1

Zahlreiche Sängerinnen und Sänger sind der Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung für das Jahr 2021 in die Mühlbachhalle in Röhlingen gefolgt.

Zur Eröffnung sangen die Anwesenden unter Leitung von Peter Waldenmaier den Chorsatz „Lieder“ von Udo Jürgens und brachten damit das Motto „Singen bringt Freude und Spaß“ eindrucksvoll zum Ausdruck. Der Vorsitzende Eugen Veile begrüßte insbesondere die Ehrensänger sowie den Ortsvorsteher Walter Schlotter. Das Jahr 2021 sollte eigentlich ein besonderes im Vereinsgeschehen darstellen, standen doch die Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum des Vereins an. Die Corona-Pandemie hat dies nicht ermöglicht. Deshalb wird das Jubiläum am 2. Juli diesen Jahres in Form eines Festaktes inklusive Konzert nachgeholt.

Das vergangene Jahr wurde aber unter der Federführung von Josef Graf intensiv genutzt, um eine Festschrift zum Jubiläum zu erstellen. Die Chöre des Vereins konnten im vergangenen Jahr von Juli bis November immerhin 18 Chorproben durchführen und zum Erntedankfest und Volkstrauertag in der Pfarrkirche Röhlingen auftreten. Des Weiteren gab es einen öffentlichen Auftritt beim Tag der offenen Tür beim “Schoafmichl“,einem Projekt des betreuten Wohnens und der ambulanten Pflege.

Veile hob in seinem Rückblick die Kooperation des Liederkranzes mit der Sebastian-von-Drey-Schule Röhlingen hervor. Es handelt sich um ein vom Liederkranz initiiertes Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Schülerchor der Grundschule erfolgt. Der Chor Intakt würdigte mit dem Chorsatz „You raise me up“ von Brendan Graham und Rolf Lovland die Verstorbenen des Vereins. Die Entlastung der Vorstandschaft nahm Schlotter vor, der auch die Wahlen durchführte. Dabei gab es nur eine Veränderung: Christine Urle ersetzt Belinda Gösele als Vertreterin des Chores Intakt.

Ehrungen: Paul Graf und Hermann Stengel (60 Jahre Sangestreue), Blasius Hald (60 Jahre Mitglied), Hans Fürst (60 Jahre Mitglied, davon 57 Jahre aktiv), Theo Helmle (50 Jahre Sangestreue), Siegfried Fuchs (40 Jahre Sangestreue), Vitus Bühler und Felizitas Löffelad (25 Jahre Mitglied), Maria Seckler, Ingrid Herzog und Helga Schneider (20 Jahre Sangestreue) sowie Helmut Beck, Ursula Zekl und Klaus Zekl (10 Jahre Sangestreue).