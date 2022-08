Diese Schlagersängerin gibt Politikern Hochdeutsch-Unterricht

Von Kindesbeinen an hat Carmen Lehmann ein besonderes Faible für Musik. Da war es fast klar, dass sie auch ihr berufliches Leben ganz nach Noten und Gesang ausrichten würde. In Crailsheim betreibt die Mutter zweier Töchter ein eigenes Studio, bietet Gesangsunterricht und Vocal-Coaching an.

Und sie steht als Schlagersängerin auf der Bühne. Am 26. August erscheint Carmen Lehmanns neue Single „Frei und schwerelos“, in der sie die Zeit während der Corona-Pandemie thematisiert. Die Sängerin hofft, damit genauso erfolgreich zu sein wie mit den ersten beiden Songs, denn mit diesen Liedern schaffte sie es bereits in die offiziellen deutschen Schlager- und Partycharts.

Hauptberuflich ist Carmen Lehmann Gesangslehrerin. Rund elf Jahre lang war sie als Honorarkraft an der städtischen Musikschule in Ellwangen tätig, gibt aber mittlerweile nur noch in ihrem eigenen Studio Unterricht. Gebucht wird die Crailsheimerin aber nicht nur von Sängerinnen und Sängern. Als sogenannter Vocal-Coach schult sie Menschen, die Hochdeutsch lernen möchten. Zu ihren Klienten zählen Sprecher, Manager und Politiker.

Das Hochdeutsch habe sie sich aber zunächst selbst antrainieren müssen, verrät Lehmann. Dazu habe sie entsprechenden Unterricht an einem Stuttgarter Institut genommen. Laut der Sängerin ist es für bestimmte Berufsgruppen wichtig, Hochdeutsch sprechen zu können. Es komme nicht gut an, wenn jemand mit breitestem Schwäbisch auf der Bühne stehe, sagt sie.

Obwohl sie mittlerweile als Schlagersängerin erste Erfolge feiert, kommt Carmen Lehmann eigentlich eher aus dem Rock-Pop-Bereich. Auch Jazz hat sie schon gemacht und war in verschiedenen Formationen auf Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. „Ich singe gerne Stücke von Amy Winehouse, Tina Turner und Eva Cassidy“, gibt Lehmann zu, die ihre Solokarriere erst jüngst mit Anfang 40 gestartet hat. Doch Helene Fischer habe eben auch einfach viele Songs, die richtig Spaß machen würden, wenn sie sie singe.

Carmen Lehmann veröffentlicht kommende Woche ihre neue Schlager-Single. (Foto: privat)

Carmen Lehmann macht sich keine Illusionen, dass Schlager nicht überall den besten Ruf genießt. Vor allem früher sei er in der Branche immer etwas belächelt worden, sagt sie. Doch das, was zum Beispiel Helene Fischer in ihren Shows abliefere, sei Höchstleistung. Viele Menschen würden das absolut falsch einschätzen.

Die Sängerin räumt aber auch ein, dass die Schlagerbranche nach klar abgesteckten Regeln funktioniert. „Wenn man wirklich Fuß fassen will, dann muss man auch beim Schlager bleiben.“ Als Beispiel nennt sie ihre Single „Feuerwerk“, die eher in der Popecke verortet werden kann. Diese sei nur schwer von den Schlagerfans angenommen worden. Sollte der Crailsheimerin irgendwann die ganz große Karriere beschieden sein, möchte sie aber dennoch unterschiedliche Musikrichtungen miteinander kombinieren. Ihre Ecke sei dann eher bei Nena und Udo Lindenberg.

Mit Musikern bekannter Sänger und Bands stand Lehmann aber bereits auf der Bühne, unter anderem dem Percussionisten von Phil Collins und dem Schlagzeuger von BAP. Das seien große Musiker, von denen sie viel habe lernen können, berichtet die Sängerin, die man übrigens über eine Künstleragentur und über ihre Homepage buchen kann. Natürlich singt sie auch auf Hochzeiten. Das Brautpaar müsse sich aber im Klaren sein, dass sie sich nicht zu den üblichen Preisen in der Branche anbieten könne, erläutert die Crailsheimerin.

Man muss nicht immer singen können

Doch es waren nicht immer Profimusiker, mit denen Carmen Lehmann zusammengearbeitet hat. Was für Menschen manchmal auf Bühnen stehen würden, sei schon krass. Es sei eben nicht immer das Wichtigste, gut singen zu können. Aber es gebe ja die Möglichkeit des Vollplaybacks, schmunzelt sie.

Am liebsten singt die Crailsheimerin natürlich live, doch zum Beispiel bei Aufnahmen fürs Fernsehen sei das gar nicht möglich. Das sei immer Vollplayback, denn der Sender könne es sich nicht erlauben, dass bei der Aufzeichnung etwas schiefgehe, erklärt sie. „Da geht es nur ums Geld.“ Außerdem gebe es unter Schlagersängern sicherlich auch welche, die nicht wirklich singen könnten, vermutet Lehmann.

Am 26. August erscheint nach „Feuerwerk“ und „Ich will noch einmal“ die dritte Single. In „Frei und schwerelos“ hat sich Carmen Lehmann der Corona-Pandemie angenommen. Es geht um kaputte Freundschaften, Impfdiskussionen und das Schicksal der Kinder. Allerdings reißt die Sängerin die Themen nur an, das Wort Corona wird kein einziges Mal genannt. Der Refrain fällt natürlich, ganz Schlager-like, wieder fröhlich aus.

Auch wenn sie das Thema nur oberflächlich behandelt, ist es Carmen Lehmann wichtig, darüber zu texten und zu singen, was sie beschäftigt. „Songs, die ich schreibe, auch Schlager, kommen von Herzen.“ Und letztlich sei es doch nur der Beat, der das Lied verändere. So hat Lehmann vor einiger Zeit „Feuerwerk“ in einer Rockversion mit E-Gitarren gespielt. „Das war mega“, schwärmt sie. Sie wolle sich in ihrer Musik nicht festlegen lassen.

Wie die ersten beiden Songs wird „Frei und schwerelos“ als Stream bei allen gängigen Anbietern veröffentlicht. Kommendes Jahr möchte Carmen Lehmann zudem eine CD herausbringen. Zudem sind einige Live-Auftritte geplant. So wird sie demnächst in Crailsheim, Ebermannstadt (Bayern), Heidelberg und im kommenden Jahr auch in Österreich auf der Bühne stehen. Alle geplanten Auftritte sind auf ihrer Website einsehbar.