Der Neighborly-Brands-Campus in Ellwangen hat zu einem Presse- und Informationstag eingeladen. Bürgermeister Volker Grab, Landrat Klaus Pavel und die Vertreter der Presse haben sich eine Vorstellung davon gemacht, was sich in den Räumlichkeiten im Industriegebiet Neunheim abspielt.

Die Holdinggesellschaft Neighbourly, früher Dwyer Group, schuf im Industriegebiet einen speziellen Schulungsstandort. Hierfür sucht der Franchisegeber Partner, die Schadensfälle abwickeln. Die Mitarbeiter werden im eigenen Hause geschult.

Um Schadensfälle wie Brand- und Wasserschäden simulieren zu können, wurde ein Übungshaus in die Schulungshalle gebaut. Hier werden realistische Schulungsmöglichkeiten geschaffen, damit Handwerker praxisnah ausgebildet werden können.

Das Ziel von Neighborly sei es, das „Amazon für Dienstleistungen rund ums Haus zu werden“, wie Hans-Joachim Glotz, Key Account Manager von Rainbow International Deutschland, erklärte.

Der Geschäftsführer des deutschen Franchiseverbandes, Torben Leif Brodersen, betonte, wie wichtig eine ausgewogene, faire Kooperation zwischen den Franchisegebern und -nehmern ist.

Neighborly möchte seine Partner dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln, sagte Sascha Reinders, Chief Operating Officer von Locatec. Das Konzept funktioniert einfach: Der Franchisegeber bekommt eine Systemgebühr vom Franchisenehmer. Dieser wird hierfür unterstützt, seine Betriebsstruktur zu optimieren. Der Neighborly-Campus bietet Unterstützung in Bereichen wie IT, Marketing, Qualitätsmanagement, Public Relations und Technik.