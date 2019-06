Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Parkplatz an der B25 in der Nähe der Unsinnige Mühle Diesel abgezapft. Das berichtet die Polizei.

Die Täter schlauchten rund 600 Liter Kraftstoff von einem dort abgestellten Lastwagen ab. Die Diebe brachen das Tankschloss des Fahrzeugs auf, um anschließend den Treibstoff zu stehlen. Schaden: 900 Euro.