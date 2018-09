Diebe stehlen Baustellenlampen.

Kurz nach 2 Uhr am Sonntagmorgen hat ein Zeuge, wie an der Einmündung Ellwanger Straße / Rattstadter Straße ein silberfarbener Wagen angehalten hat, aus dem zwei Personen ausstiegen, die von der dortigen Baustelle zwei oder drei Baustellenlampen gestohlen haben. Als die Diebe den Mann sahen, stiegen sie wieder in das Fahrzeug und fuhren in Richtung Rattstadt davon.

Hinweise auf die Täter und den Verbleib der Lampen nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300 entgegen.