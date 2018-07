Dieb geht Polizei ins Netz.

Ein Zeuge hat dem Polizeirevier Ellwangen am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr mitgeteilt, dass ein Unbekannter Eisenteile aus einem Container vor der Sechta-Halle in Röhlingen entwendet und in sein Auto eingeladen hat. Anhand des von dem Zeugen genannten Kfz-Kennzeichens konnte das Fahrzeug des 39-Jährigen im Bereich eines Einkaufszentrums festgestellt und durchsucht werden.

Tatsächlich fanden die Beamten im Fahrzeug einen gestohlen Wagenheber. Der 39-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.