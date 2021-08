Dieb bestiehlt Rentner mit einem Trick

Mit einem Trick hat ein angeblicher Bettler einem Rentner in Bühlertann am Dienstag einen vierstelligen Euro-Betrag gestohlen. Gegen 11.30 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür des Rentners. Der ärmlich aussehende Mann bettelte um Geld.

Als der Rentner die Tür schließen wollte, stellte der Bettler einen Fuß hinein. Darauf holte der Rentner zehn Euro und übergab sie dem bettelnden Mann. Dieser folgte dem Senior und beobachtete, wo er das Geld versteckt hatte. Danach lockte der Dieb den Senior in ein anderes Zimmer und entwendete aus dem Geldversteck einen vierstelligen Geldbetrag bevor er flüchtete.

Laut Zeugenangaben soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann handeln. Dieser war schlank und hatte dunkle Haare. Er sprach schlechtes Deutsch. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 07973 / 5137 entgegen.