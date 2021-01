Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfstart auf der Ostalb

Der Auftakt der Impfkampagne war frustrierend. Die zentrale Telefonnummer war dauerbelegt, viele Senioren waren mit der Online-Anmeldung überfordert. Trotzdem sind alle Impftermine im Aalener Kreisimpfzentrum vergeben. Was müssen Menschen, die sich impfen lassen wollen, wissen? Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts, antwortet auf die Fragen von Redakteur Alexander Gässler.

Wer wird jetzt geimpft?

Zum impfberechtigten Personenkreis mit der höchsten Priorität gehören laut Corona-Impfverordnung des Bundes: Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Menschen, die in stationären Einrichtungen gepflegt werden oder tätig sind.

Menschen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln. Menschen, die ein hohes Risiko haben, mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Kontakt zu kommen, weil sie in medizinischen Einrichtungen arbeiten wie auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in der ambulanten Palliativversorgung, in den Impfzentren oder im Rettungsdienst.

Und Menschen, die Personen betreuen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, besonders in der Onkologie oder Transplantationsmedizin.

Wer wird jetzt noch nicht geimpft?

Zum Beispiel Unter-80-Jährige, die noch in ihrer Privatwohnung leben. Auch eine Krebserkrankung oder MS führen für den Betroffenen für sich allein – ohne eine der oben genannten Voraussetzungen – zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Impfberechtigung.

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Terminbestätigung, Impfpass, elektronische Gesundheitskarte (falls vorhanden), Nachweis für die priorisierte Berechtigung zur Impfung, Altersnachweis durch Personalausweis oder anderer Lichtbildausweis, eventuell medizinische Unterlagen wie Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste (falls vorhanden), bei Personen, die unter Betreuung stehen, den Betreuerausweis der Begleitperson. Unter www.ostalbkreis.de kann man sich vorab Einwilligungsbogen, Anamnese und Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 herunterladen, lesen und ausfüllen.

Wie viel Zeit muss ich zur Impfung mitbringen?

Eine knappe Stunde.

Darf ich eine Begleitperson – Sohn, Tochter, Ehefrau/-mann – mitbringen, wenn ich mich nicht sicher fühle?

Ja.

Wie läuft die Impfung ab?

Nach Registrierung wird ein mehrminütiges Informationsvideo gezeigt. Dann folgt ein Impfaufklärungsgespräch mit einem Arzt und anschließend die eigentliche Impfung. Danach muss man sich in einem Wartebereich aufhalten, da wie nach allen Impfungen etwaige Reaktionen beobachtet werden müssen.

Wie läuft es bei der zweiten Impfung – bekomme ich den Termin gleich genannt oder muss ich mich wieder darum bemühen?

Bei Vereinbarung des Ersttermins wird der Zweittermin bereits mit vereinbart. Bei Personen, die über www.impfterminservice.de einen Impftermin vereinbart haben, ist dies teils nicht erfolgt.

Das Landratsamt hat mit den Betroffenen telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufgenommen, um dies nachzuholen. Wer einen Impftermin vereinbart, sollte zwingend darauf achten, dass er zwei Termine benötigt, um vollen Impfschutz zu haben.

Welcher Impfstoff wird auf der Ostalb verabreicht?

Der Ostalbkreis hat auf die Zuteilung keinen Einfluss. Aktuell ist uns der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zugesagt.

Wie gut verträglich ist der Impfstoff? Was, wenn ich ihn nicht vertrage?

Laut Bundesgesundheitsministerium wurden die klinischen Studien zur Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe in drei Studienphasen überprüft. Vor allem die klinischen Prüfungen der Phase 3 wurden sehr breit angelegt. Laut Gesundheitsministerium sind die Qualitätsanforderungen im europäischen Zulassungsverfahren sehr hoch.

Auch finden weiterhin Untersuchungen statt, um weitere Informationen zur Sicherheit des Impfstoffs zu erhalten, zum Beispiel zum Auftreten seltener unerwünschter Wirkungen. Zu den mRNA-Impfstoffen liegen gute wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Bei umfangreichen Tierversuchen mit mRNA-Impfstoffen gab es bislang keine Hinweise auf schwere Nebenwirkungen oder Schäden.

Darf ich nach der Impfung bedenkenlos Auto fahren?

Sofern in der Wartephase keine Nebenwirkungen aufgetreten sind, die Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben: Ja.

Muss ich mich auch impfen lassen, wenn ich Corona schon hatte?

Dazu gibt es eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts: Es ist davon auszugehen, dass Personen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19 genesen sind, zumindest vorübergehend über einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung verfügen. Es liegen jedoch noch keine ausreichenden Daten über die Dauer und Qualität des Schutzes vor.

Die Ständige Impfkommission sieht daher grundsätzlich die Notwendigkeit einer Auffrischimpfung auch nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion. Der geeignete Zeitpunkt hierfür kann jedoch noch nicht angegeben werden.

Personen, die eine labordiagnostische gesicherte Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, sollten vorerst nicht geimpft werden. So kann der Impfstoff für die Personen verwendet werden, die bisher weder eine Erkrankung durchgemacht haben, noch geimpft sind. Wenn ausreichend Impfstoffdosen vorhanden sind, sollen alle eine Impfung angeboten bekommen, auch die Genesenen, die in Pflegeheimen leben oder arbeiten.

Und wenn ich gar nicht bemerkt habe, dass ich infiziert war?

Nach den bisher vorliegenden Daten gibt es laut der Empfehlung des RKI keinen Hinweis darauf, dass die Impfung nach einer unbemerkt durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion nicht wirksam oder nicht verträglich wäre. Entsprechend besteht keine Notwendigkeit, vor Verabreichung der Impfung labordiagnostisch auszuschließen, ob eine SARS-CoV-2-Infektion vorlag.

In den Zulassungsstudien der mRNA-Impfstoffe sind Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeschlossen gewesen, die bereits im Vorfeld eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten. Insgesamt haben sie die Impfung besser vertragen als primär seronegative Studienteilnehmer.

Der Ostalbkreis hat 314 000 Einwohner. Wie viele könnten Sie impfen?

Die maximale Kapazität des Kreisimpfzentrums ist auf 800 Impfungen am Tag ausgelegt. Es mangelt derzeit schlicht an Impfstoff.

Wie viele Impfdosen kommen auf der Ostalb an, was geschieht damit?

Nach Informationen des Sozialministeriums Baden-Württemberg erhält der Ostalbkreis alle 14 Tage so viele Flaschen BioNTech-Impfstoff, dass daraus 1170 Einzelimpfdosen gewonnen werden können.

Davon wird entsprechend einer vom Ministerium empfohlenen Quotierung über zwei mobile Impfteams des Kreisimpfzentrums ein großer Teil für die Impfaktion in den Altenpflegeeinrichtung verwendet. Weitere Impfdosen werden für Klinikbeschäftigte in Notaufnahmen sowie Corona-Isolier- und -intensivstationen und für Personal der Rettungsdienste vorgehalten.

Wie viele Hochbetagte leben auf der Ostalb? Bis wann sind sie alle geimpft?

Es sind gut 21 000 Menschen über 80 und älter. Eine Aussage, bis wann alle geimpft werden könnten, kann nicht seriös getroffen werden.

Wer kommt danach dran?

Laut Bundesimpfverordnung haben Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, mit hoher Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung. Außerdem Menschen, die ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 haben – etwa wegen einer geistigen Behinderung oder nach einer Organtransplantation.

Ferner enge Kontaktperson von Pflegebedürftigen, Menschen, die in der Pflege von geistig Behinderten stationär oder ambulant tätig sind, Ärzte und Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Polizei und Ordnungskräfte, Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind.

Warum lädt der Ostalbkreis gerade ältere Menschen nicht schriftlich zur Impfung ein? Was spricht dagegen?

Zur Zeit gibt es noch zu wenig Impfstoff, sodass die Landkreise die in der Bundesimpfverordnung des Bundes vorgenommene Priorisierung auf Grundlage einer Empfehlung des baden-württembergischen Sozialministeriums umsetzen. Impfberechtigte anzuschreiben hat aus unserer Sicht nur Sinn, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist. So gilt derzeit leider das Windhundprinzip.

Wie und wo vereinbare ich einen Impftermin?

Unter Telefon 116 117 oder im Internet unter www.impfterminservice.de Beides wird organisiert von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Wie stellen Sie sicher, dass die zentrale Telefonnummer 116117 so besetzt ist, dass die Menschen nicht in der Warteschleife feststecken?

Der Ostalbkreis hat hierauf keinen Einfluss – siehe vorige Frage.

Angenommen, ich bin 85 und wohne in Neuler-Schwennigen oder Neresheim-Schweindorf: Wie komme ich ohne Auto ins Kreisimpfzentrum?

Teils bieten Kommunen einen Fahrservice an, bei bestimmten Voraussetzungen kann ein Taxi- oder Krankentransport vom Hausarzt verordnet werden. Etwa bei einer außergewöhnlichen Gehbehinderung oder bei Pflegegrad 3 aufwärts. Hier hilft gegebenenfalls eine Anfrage bei der eigenen Krankenkasse weiter.

Angenommen, ich habe es bis zum Bahnhof in Aalen geschafft. Welcher Bus bringt mich jetzt zum Impfzentrum ins Greut?

Linie 31 der OVA (ZOB – Berufliche Schulen – Ostalb-Klinikum - Greutplatz – ZOB). Der Bus fährt an Bussteig 2 des Zentralen Omnibusbahnhofs vor dem Hauptbahnhof ab. Von der Haltstelle „Greut“ sind es noch rund 280 Meter Fußweg bis zum Kreisimpfzentrum. Der Bus verkehrt werktags tagsüber halbstündlich ab ZOB.

Die rund 500 Meter von der Ulrich-Pfeifle-Halle entfernte Bushaltstelle Stadthalle/ Limesmuseum ist werktags tagsüber im 20-Minuten-Takt an den ZOB mit mehreren OVA-Linien angebunden. Die passende ÖPNV-Verbindung lässt sich bei der elektronische Fahrplanauskunft des Landes finden unter www.efa-bw.de Ab Aalen Hauptbahnhof sind es zu Fuß etwa 17 Minuten bis zur Ulrich-Pfeifle-Halle.

Was, wenn ich bei der zentralen Telefonnummer nicht durchkomme, mich niemand fährt, die Krankenkasse das Taxi nicht bezahlt . . . ?

Dann besteht momentan noch keine Impfmöglichkeit.

Die ersten Gemeinden lassen Bürgerbusse/-autos ins Impfzentrum fahren. Befürworten Sie das?

Ja, das wurde so in den Besprechungen zwischen Landrat Dr. Joachim Bläse und den Bürgermeisterin vereinbart.

Warum setzt der Ostalbkreis keine Impf-Busse ein?

Weil Gemeinden teils angeboten haben, dies zunächst zu übernehmen. Das war die Absprache zwischen Landrat und Bürgermeistern in einer der regelmäßigen Videokonferenzen. Es finden laufend Abstimmungsgespräche statt, um die Abläufe den Entwicklungen anzupassen.

Wie hoch ist die Impfbereitschaft auf der Ostalb? Wie hoch ist die Impfbereitschaft bei Ärzten und Pflegekräften?

Es gibt dazu momentan keine repräsentative Erhebung.

Wann werden auch die Hausärzte auf der Ostalb gegen das Coronavirus impfen?

Sobald genügend und verlässlich Impfstoff vorhanden ist. Bund und Land haben vor einiger Zeit einmal die zweite Jahreshälfte genannt.

Wie lange hält der Impfschutz?

Wie lange eine geimpfte Person vor einer Covid-19 Erkrankung geschützt ist, kann laut RKI derzeit nicht gesagt werden. Zudem ist noch nicht geklärt, in welchem Maße die Erregerübertragung durch geimpfte Personen verringert oder verhindert wird. Trotzdem bietet die Impfung laut RKI einen sehr guten individuellen Schutz vor der Erkrankung.