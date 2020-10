Die Welle ist zurück im Wellenbad

Mehr Badezeit für Familien und Wellenbetrieb am Wochenende: Das Ellwanger Wellenbad passt Betriebsregeln an. Seit diesem Samstag ist der Wellenbetrieb zurück. An den Wochenenden rollt nun wieder stündlich die Welle. Auf den Wellenbetrieb hatte man zum Betriebsstart nach den Sommerferien noch verzichtet. Um an den Wochenenden den Besuchern noch mehr Zeit zu geben werden die Badezeitfenster am Samstag angepasst: Wie am Sonntag auch sind nun zwei jeweils fünfstündige Zeitfenster zu buchen (9 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr). Um den Besucherandrang zu entzerren gibt es am Nachmittag zwei Einlasszeitpunkte um 15 und um 16 Uhr für jeweils 85 Personen. Zusätzlich sind zwei Kurz-Schwimmfenster geöffnet (9 bis 11 und 18 bis 20 Uhr), um auch Bahnenschwimmern gerecht werden zu können. Von 11 bis 14 Uhr gibt es zudem einen Drei-Stunden-Tarif. Mit dem Betrieb für Schulen, Vereine und Institutionen sowie den öffentlichen Badezeitfenstern für Frühschwimmer (6.15 bis 7.30 Uhr) und am Abend (17.30 bis 20.30 Uhr) unter der Woche versuche man so, möglichst allen Interessensgruppen Badezeiten zu ermöglichen, ohne die Kapazitätsgrenze zu überschreiten. Die AHA-Regeln seien unausweichlich.