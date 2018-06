„Die Varta ist fit für die Zukunft“

Die Varta AG kann auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Diese Bilanz haben Vorstand und Aufsichtsrat des Traditionsunternehmen auf der ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang den Aktionären vorgelegt. Qualität, Zuverlässigkeit „made in Germany“ und permanente Innovation machten den Erfolg aus, so Vorstandsvorsitzender Herbert Schein.

130 Jahre Varta: Ein Traditionsunternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten mit Weitblick und Zuverlässigkeit, kontinuierlichen Innovationen und Qualitätsverbesserungen sowie dank hochmotivierter Mitarbeiter zu einem Weltmarktführer für Mikrobatterien entwickelt. „Varta hat eine große Zukunft vor sich“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Tojner. Varta gehöre zu den 30 bekanntesten Industriemarken in Deutschland. Nach dem Börsengang, der als „Börsengang des Jahres 2017 unter 300 Millionen US-Dollar“ ausgezeichnet worden sei, habe das Unternehmen das bis dahin größte Investitionsprogramm gestartet.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, müssten Kapazitäten für Hörgerätebatterien ausgebaut und die Kapazität wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Mikrobatterien verdreifacht werden. Der Umsatz sei 2017 um 13,3 Prozent auf 242 Millionen Euro gestiegen. Wachstum habe es in beiden Segmenten – Microbatteries sowie Power & Energy – gegeben. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei 2017 auf 39,1 Millionen Euro gestiegen.

Der Varta-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt Mikrobatterien und intelligente Energiespeicherlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Der von Tojner als langjähriger „Vartianer“ bezeichnete Vorstandsvorsitzende Herbert Schein hatte seine Laufbahn im Unternehmen vor über 25 Jahren als Ingenieur begonnen.

„Ist die Batterie kaputt, ist das Gerät kaputt“

In seinem Geschäftsbericht bezeichnete Schein Batterien als die strategisch wichtigsten Komponenten für High-End-Produkte: „Ist die Batterie kaputt, ist das Gerät kaputt.“ Varta setze innovative Technik ein, um höchste Energiedichte auf kleinstem Raum zu gewährleisten: Batterien mit immer längerer Laufzeit und immer größerer Dichte, fest eingebaut in immer kleineren, immer kompakteren Geräten wie etwa Smartphones: „Das ist die Zukunft. Das ist unser Markt.“ 2017 sei erfolgreicher verlaufen als die Jahre zuvor. Der Trend habe sich in den ersten Monaten 2018 fortgesetzt: „Beste Voraussetzungen für die Zukunft.“

Neben innovativem Batterie-Know-How sei die Expertise bei der Massenproduktion ein weiterer Faktor für den Erfolg. Im Segment Microbatteries mit Healthcare und Entertainment liegt der Fokus je nach Produkt und Anwendung auf Zink-Luft, Lithium-Ionen, Silberoxiden und Nickelmetallhydrid. Im Bereich Healthcare werden in erster Linie Zink-Luft-Batterien für Hörgeräte hergestellt. Täglich, so Herbert Schein, produziere Varta vier Millionen Hörgerätebatterien. Stapele man sie aufeinander, erreiche man eine Höhe von rund 12 000 Metern – der Mount Everest bringe es „nur“ auf 8848 Meter.

„Innovationsfähigkeit ist die DNA der Varta“

Im Bereich Entertainment würden vor allem kleinste High-End-Lithium-Ionen-Batterielösungen für kabellose Premium-Kopfhörer sowie Mess- und Sicherheitssysteme hergestellt: „Mega-mega-High-Tech-Produkte“, schwärmte Schein. „Wir haben den Trend einer neuen Headset-Generation durch Innovation erst möglich gemacht. Diese Innovationsfähigkeit macht uns aus. Das ist die DNA der Varta.“

Bei Power & Energy habe Varta akkubasierte Lösungen für den schnurlosen Alltag entwickelt und sei mit dem starken Energiespeichersortiment Garant für eine autarke Zukunft. Jetzt habe man Märkte in Italien, England und Australien im Fokus. Das Marktforschungsinstitut EuPD habe Varta auf Platz 3 in Europa gesetzt, das global tätige Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan habe Varta für die Top 3 in Europa nominiert.

Den Ausbau der führenden Marktposition hat sich Varta für das nächste Jahrzehnt auf die Fahnen geschrieben: „Varta ist fit für weiteres Wachstum. Varta ist fit für die Zukunft“, lautete die Botschaft von Herbert Schein.