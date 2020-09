Die „Traube“ in Röhlingen schließt

Von ehemals sechs Gaststätte im Ort schließt mit der „Traube“ jetzt die letzte Gastwirtschaft in Röhlingen. Darüber hat der ehemalige Röhlinger Ortsvorsteher Gerhard Aldinger unsere Zeitung informiert,

Die Geschichte der „Traube“ reicht weit zurück. Bis ins Jahr 1699. In jenem Jahr errichtete der Gastwirt und Weinhändler Balthasar Traub das Gasthaus „Traube“, das sein Sohn und anschließend sein Enkelsohn viele Jahre weiterführten, bis sie es an Kaspar Mayer veräußerten.

1898 übernahm Karl Kirsch das gesamte Anwesen. Zur Gastwirtschaft gehörte damals auch eine Brauerei, später Brennerei und eine etwa 30 Hektar große Landwirtschaft.

Ende 1930 übergab Kirsch die Gastronomie und die Hofstelle an seinen Neffen Karl Kirsch aus Ellwangen und dessen Ehefrau Anna. 1959 gab es einen erneuten Besitzerwechsel. Sohn Karl übernahm die Landwirtschaft und die Brennerei, Tochter Marianne die Gastwirtschaft mit einem separaten Saal, in dem bis Ende 1958 viele Hochzeiten und Theateraufführungen stattgefunden haben.

1962 heiratete Marianne Kirsch den Polizeioberkommissar Karl Burger aus Schorndorf. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und eine Enkeltochter hervor. Während Karl Burger wenig Interesse an der Gastronomie zeigte, seine Vorliebe galt dem Beruf und der Jägerei, blieb seine Frau Marianne mit Leib und Seele Wirtin.

Der Betrieb der Gaststätte ist bis heute ihr Hobby. Sie ist gern unter Menschen und – wie sie immer wieder sagt –, sei die viele Arbeit zwar anstrengend, doch es gebe auch viele schöne Tage. Deshalb fällt es ihr auch nicht leicht von ihren treuen Gästen Abschied zu nehmen. Lange hat die 88-Jährige mit dem Entschluss gehadert, die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen haben ihr die Entscheidung dann am Ende aber leichter gemacht. Eine Nachfolge wird es nicht geben. Die beiden Töchter und auch die Enkeltochter verfolgen andere Berufsziele.

In Röhlingen ist man über die Schließung traurig. Marianne Burger „war und ist in Röhlingen eine Institution“, schreibt Aldinger in seinem Nachruf auf die „Traube“. Viele Stammgäste seien regelmäßig eingekehrt. Es gebe niemanden in Röhlingen, der „so viel zu erzählen weiß“ wie Marianne Burger – von den Kriegswirren und der Zeit, als 1946 viele Deutsche aus ihrer angestammten Heimat in Ungarn und dem Sudetenland vertrieben und zwangsweise in Häusern und Bauernhöfen in Röhlingen und den Teilorten einquartiert werden mussten.

Eine besondere Verbindung bestehe laut Aldinger zwischen dem Haus und dem FC Röhlingen. Nach der Gründung des FC habe die Familie Kirsch dem Verein 1949 pachtweise eine Viehweide nahe der Sechta zur Verfügung gestellt – als Sportplatz. Die Gemeinde hatte damals damit nicht dienen können.

Seitdem sei die „Traube“ über 70 lange Jahre das Vereinslokal des FC gewesen. Nach dem Training freitagabends und nach jedem Heimspiel erwartete Marianne Burger „ihre Buben“ im Lokal. Sie fieberte mit und wenn ein Sieg gelang, feierte sie mit ihnen bis spät in die Nacht.

Seit mit dem Bau der Sechtahalle im Jahre 1972 der Breitensport in Röhlingen regen Zuspruch fand, waren mittwochs die Frauengruppen und donnerstags die Senioren nach dem Sport ständige Gäste. Dienstags war die Traube zudem Anlaufstelle für viele Bürger aus Röhlingen und der näheren Umgebung.