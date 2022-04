Die Tagespflege Sankt Anna ist für pflegende Angehörige ein Segen

Viele ältere Menschen in und um Ellwangen sind oft einsam. Ein Lichtblick und eine feste Tagesstruktur für sie ist die Tagespflege Sankt Anna in der Nikolaistraße 12. Diese segensreiche Einrichtung der Anna-Schwestern mit 17 Plätzen wurde am 1. November 2008 auf Initiative des Ellwanger Seniorenrates eröffnet und ist seitdem ein Ort von Solidarität, Geborgenheit und Zuwendung sowie ein wichtiger Bestandteil und Knotenpunkt im sozialen Netz der Stadt.

Die Tagespflege bedeutet aber auch Entlastung für die Angehörigen der Tagespflegegäste, von denen circa 40 Prozent demenziell erkrankt sind. Die Gäste werden in der Tagespflege ernst genommen und angenommen und spüren dort Geborgenheit, Achtsamkeit, Empathie und Vertrauen. Freude, Lachen, das Singen von Volksliedern und der Glaube kommen nicht zu kurz.

Die Tagespflege Sankt Anna ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Gäste werden morgens von einem Fahrdienst mit drei, zum Teil rollstuhlgerechten Kleinbussen daheim, direkt an der Haustüre abgeholt und spätnachmittags wieder nach Hause gebracht. Zum Teil sind es ehrenamtliche Fahrer. „Die legen ein so großes Engagement hin“, lobt die Leiterin der Tagespflege, Maria-Anna Fuchs, ihren Einsatz: „Da sind wir alle ganz stolz darauf.“ Allein schon der Fahrdienst bringe Entlastung und Entspannung für die Angehörigen, unterstreicht die Leiterin. Insbesondere die Angehörigen von demenziell erkrankten Menschen seien froh, wenn sie an drei Tagen in der Woche „mal durchschnaufen“ könnten und Zeit für sich hätten, um beispielsweise Arzttermine wahrzunehmen.

In der Tagespflege gibt es eine feste Struktur. Bei Ankunft der Gäste ist während der Corona-Pandemie erst einmal Testen angesagt. Doch dann fängt der Tag so richtig an, mit ausgiebigem Frühstück und Zeitung lesen. Bei dieser Zeitungsrunde werden die aktuellen Themen besprochen. Auch die anschließende Andacht nehmen die Gäste gerne in Anspruch. „Wir singen vor allem die alten Kirchenlieder“, berichtet Maria-Anna Fuchs. Seit der Pandemie seien die meisten der älteren Leute nicht mehr in die Kirche gekommen. Aus diesem Grund bietet die Tagespflege immer wieder einen Gottesdienst an, mal einen katholischen, mal einen evangelischen.

Um das Gleichgewicht zu schulen, steht täglich Sturzprophylaxe auf dem Programm. Auch Gedächtnistraining, Hand- und Fußpflege, Linsenbad, Ballspiele, Entspannung auf Massageliegen, Tischfußball, Spaziergänge und kreative Angebote wie Basteln von Fensterschmuck und Malen sind im Angebot. Natürlich gehören auch Puzzles sowie Gesellschaftsspiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder „Mühle“ und das Singen dazu. „Das Singen ist ein ganz wichtiger Punkt“, weiß Fuchs. Fast alle Gäste könnten zumindest die erste Strophe der alten Volkslieder auswendig. Das Programm ist der Jahreszeit und an kirchliche Feiertage wie Ostern und Weihnachten angepasst, inklusive Frühlings- und Weihnachtsduft. Auch die Mittagsruhe kommt nicht zu kurz. Übrigens können auf Rezept auch Physiotherapeuten in die Tagespflege kommen.

Dank eines, mit Hilfe der Angehörigen erstellten Biografiebuches mit Informationen über den einzelnen Tagespflegegast erfahren die Mitarbeiter etwas über Kindheit, Lieblingsspeisen und Lieblingsbeschäftigungen eines Gastes, um so bei dementen Menschen Alltagstätigkeiten wie Blumengießen, Spülen, Abtrocknen oder Tischwischen zu fördern.

Bei den diversen Aktivierungsangeboten für alle Sinne werden verloren gegangene Fähigkeiten wieder gewonnen und vorhandene Begabungen entdeckt und gestärkt, berichtet Fuchs. Das Motto sei „Gemeinsamkeit, Spaß, gemütliches Beisammensein und sich wohlfühlen“. Für viele Besucherinnen und Besucher sei die Tagespflege mittlerweile zur zweiten Heimat geworden. „Ich habe Gäste, die seit fünf, sechs Jahren jeden Tag kommen“, verrät Maria-Anna Fuchs. Eine Tagesstruktur sei für ältere Menschen wichtig. Vor allem demenzielle Gäste bräuchten am Anfang mehr Betreuung und mehr Aufmerksamkeit, denn ihre Sicherheit von zu Hause falle weg und es gäbe Fluchttendenzen. Die Tagespflege sei deshalb auf Informationen der Angehörigen angewiesen, um individuell auf den einzelnen Gast eingehen zu können. Ein gutes Miteinander sei hier wichtig. Einmal im Jahr findet ein Angehörigenabend statt, bei dem es auch Informationen und Beratung gibt, etwa über den Pflegestützpunkt im Ostalbkreis oder das Café Malta der Malteser. Im vergangenen Jahr gab es einen Vortrag über Demenz.

Die zurzeit insgesamt 28 Tagespflegegäste sind im Alter zwischen 78 und 94 Jahren. Überwiegend sind es Frauen. „Aber die Männer kommen nach“, sagt Fuchs: „Einen Tag ohne Männer haben wir nicht. Ein Mann ist immer dabei.“

Die Pflegekassen übernehmen zu einem Großteil die Kosten der Tagespflege, je nach Pflegegrad. Dem Gast bleibt ein Eigenanteil von 17,61 Euro pro Tag. Neben der Betreuung gibt es Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Wie Heimleiterin Schwester Gabriela Scholz berichtet, reiche das Budget ab Pflegegrad 3 fast für alle Öffnungstage, bei Pflegegrad 2 für zehn Öffnungstage im Monat. Es gibt auch einen Förderverein der Tagespflege Sankt Anna. Dieser wurde am 25. Juni 2009 von 21 Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Neuer Vorsitzender ist Quintus Scheble, der den bisherigen, Rainer Zeifang, nach zwölf Jahren ablöste. Der Verein unterstützt die Tagespflege ideell und finanziell und sammelt Spenden. Innerhalb von zwölf Jahren kamen über 100 000 Euro an Spenden zusammen, einschließlich Zuwendungen der Ellwanger Bürgerstiftung, der Georg-und-Ruth-Weber-Stiftung und Bußgelder. Auf diese Weise wurden Fahrzeuge mitfinanziert (eines davon ganz), aber auch Ruhestühle, Fitnessgeräte, Rhythmusinstrumente, Bücher und Fernseher.