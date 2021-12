Die Stimmung bei den Gastwirten ist am Boden

Die grün-schwarze Landesregierung hat zum wiederholten Male die Corona-Regeln verschärft. Es gelten neue Kontaktbeschränkungen und Änderungen bei der 2G plus-Regelung, die die Testpflicht betreffen. Davon direkt betroffen sind einmal mehr die Gastronomiebetriebe. Die Stimmung bei den Wirten ist dementsprechend im Keller. Verzweiflung greift um sich.

Asma Gebreloel macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Jetzt Gastwirt zu sein, ist nicht sonderlich attraktiv. Aktuell ist es ein echtes Scheißgeschäft.“ Der Betreiber des Punto hatte vor zweieinhalb Jahren, noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie, mit Fielmann verhandelt. Die bekannteste deutsche Optikerkette hatte Interesse an dem Gebreloels Laden in der Marienstraße 3, der Ellwanger Gastronom lehnte damals dankend ab. „Heute ärgere ich mich darüber.“ Hätte er geahnt, was mit der Corona-Pandemie auf ihn zukommt, hätte er seine Kneipe sofort abgegeben, sagt er rückblickend.

Um die Verluste in der jetzigen Situation möglichst klein zu halten, hat Asma Gebreloel das Punto nach den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. „Alles andere macht überhaupt keinen Sinn, es ist im Prinzip seit November kaum mehr was los. Weder in der Stadt, noch in den Gaststätten in Ellwangen. Die Gäste bleiben aus, Weihnachtsfeiern sind ausgefallen, man kann seinen Einkauf überhaupt nicht mehr planen, gleichzeitig gehen die Energiekosten durch die Decke. In der Situation kannst du nur noch zu sperren und die Füße still halten“, sagt Gebreloel. Das Punto will er voraussichtlich noch bis Mitte Januar geschlossen halten. Wie es danach weitergeht? Gebreloel blickt mit Sorge in die Zukunft. „Es fehlt einfach die Perspektive, zwei, drei miese Monate hätte man ja durchgestanden. Aber so, wie es derzeit läuft – es ist eine Katastrophe.“ Die Situation zehre an den Nerven und gehe an die Substanz, sagt Gebreloel. „Mittlerweile fehlt mir die Lust und der Antrieb, so weiterzumachen.“

Kritik am Regel-Wirrwarr

Joti Agathangelidis hält sein Altstadtbistro in der Bachgasse trotz verschärfter Regelungen und Sperrstunde weiter geöffnet. Auch wenn er, wie Gebreloel, mit seinem Betrieb derzeit kein Geld verdient. Für seine Stammgäste, die alle immunisiert seien, und vor allem seine Mitarbeiter, will Agathangelidis unbedingt durchhalten. Selbst wenn ihm mitunter die Kraft ausgeht. Vor allem deshalb, weil er seinen Gästen die sich ständig ändernden Corona-Regeln erklären muss. „Dieses Wirrwarr lässt die Menschen doch verzweifeln“, hadert Joti Agathangelidis mit der Politik. Der Altstadt-Bistro-Betreiber hofft inständig darauf, dass die Pandemie schnell überwunden wird. Das Thema sei er schon lange leid. „Wenn die Leute am Tisch über Corona diskutieren, klinke ich mich aus. Ich kann es einfach nicht mehr hören.“

„Ich spüre bei den Leuten vor allem Verunsicherung.“

Dass Hin und Her bei den Vorgaben mürbe macht, sagt auch Hariolf Kirsch, Wirt der Weinstube Kanne: „Ich spüre bei den Leuten vor allem Verunsicherung.“ Die neuerliche Verschärfung der Verordnung treffe die Gastronomie mit voller Wucht, moniert der Gastwirt. Die plötzliche Einführung der 2Gplus-Regel Ende November und die Relativierung derselben nur einen Tag später sei schon eine „Frechheit“ gewesen, so Kirsch. Bis zum 27. Dezember galt dann immerhin 2Gplus nur für diejenigen, deren Impfung oder Genesung länger als sechs Monate zurücklag. Seit diesem Tag gilt sie jedoch schon, wenn die Impfung länger als drei Monate zurückliegt. Jetzt um Weihnachten und Silvester herum sei sein Lokal gut gefüllt, die meisten Gäste hätten ihren Besuch geplant und wüssten, ob sie einen Test brauchen oder nicht.

Was aber, wenn die Festtage rum sind? „Wenn die Feierlaune vorbei ist, wird das Geschäft ruhig werden“, befürchtet Kirsch. Dann dürfte sich mancher überlegen, ob er extra einen Test machen lässt, weil er ein Bier trinken will. Die drei-Monats-Regel sieht er als drastische Einschränkung für sein Geschäft.

Ein Einschnitt sei auch die vorgezogene Sperrstunde auf 22.30 Uhr. „Manche Gäste kommen erst nach dem Sport oder nach einer Veranstaltung zu uns. Bevor die richtig sitzen, müssen sie schon wieder zahlen“, kritisiert der Kanne-Wirt.

Und es geht noch weiter: Auch die Zehn-Personen-Regel mache Probleme. Zwischen den Jahren und an Silvester besuchen auch größere Gruppen das Lokal. „Die muss ich dann wohl aufteilen und an zwei Tische setzen, mit Abstand zueinander.“ Dabei sei er sich nicht einmal sicher, ob das so korrekt ist, denn die neue Verordnung sei „schnell zusammen gezimmert“ worden, viele Fragen seien offen. Etwa auch die, ob er unbedingt den Personalausweis oder Pass prüfen muss, oder ob es auch ein Führerschein oder die Krankenversicherten-Karte tut: „Was mache ich, wenn die Oma den Ausweis vergessen hat?“

Der Kannen-Wirt wartet noch auf die genaue Umsetzung er neuen Regeln, die der Dehoga mit der Landesregierung aushandeln müsse. So, wie es jetzt ist, müssten die Wirte selber sehen, wie sie das alles hinkriegen. Wegen der Drei-Monats-Regel müsse er jetzt viel häufiger Tests überprüfen. Die seien meist auf dem Handy gespeichert und schwer lesbar. Dazu müsste er jedes Handy in die Hand nehmen, was die Prozedur noch mehr in die Länge ziehe: „Bei einer Gruppe von zehn Leuten ist der erste schon verdurstet, bis ich den letzten überprüft habe.“ Das einzig Positive derzeit sei: „Wir dürfen überhaupt offen haben“, sagt Kirsch.

Auch in Aalen ist der Frust groß

In Aalen sieht die Situation kaum anders aus. Simone Inzirillo ärgert sich maßlos über die Sperrstunde ab 22.30 Uhr: „Das ist einfach fatal, weil zu dieser Zeit eigentlich unser Hauptgeschäft beginnt. Für uns fühlt es sich an wie ein Lockdown“, sagt der Deutsch-Italiener, der die „Heimaat“ in der Helferstraße bewirtschaftet. Doch nicht erst seit Inkrafttreten der abermals neuen Regelungen hat der Gastronom die Auswirkungen gespürt. „Das fing bereits vor Weihnachten an. Die Leute wissen doch teilweise gar nicht mehr, an was sie sich noch halten sollen. Schon bei 2G plus hatten nicht mehr viele Lust, die Gastronomie aufzusuchen“, sagt Inzirillo. Noch nicht lange in der Helferstraße ansässig, hat er zumindest sein erstes Weihnachten in seinem Laden verbringen können. Die Resonanz sei aber mau gewesen, wie er sagt. Derzeit überlege er, Winteröffnungszeiten einzuführen. Das hieße für die Heimaat, dass sie montags und dienstags geschlossen bliebe. „Es herrscht ohnehin kaum Bewegung derzeit in der Innenstadt.“

Schräg gegenüber ist der „Alte Tobel“ beheimatet. Inhaber Timo Pfeifer bläst in dasselbe Horn. „Uns ist doch auch daran gelegen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Deswegen haben wir stets alle Auflagen erfüllt. Wir hatten Einlasskontrollen, sogar Einlassstopps. Dazu haben wir teure Aerosol-Filter angeschafft. Und nun kommt diese Sperrstunde, das ist schon ein Wahnsinn“, so Pfeifer kopfschüttelnd. „Das wird irgendwann ein existenzielles Thema. Wir leben nicht vom Essen, wir sind eine Bierkneipe“, fährt Pfeifer fort. Bei einer späteren Sperrstunde, etwa um 23.30 Uhr oder Mitternacht, hätte er mit sich reden lassen. „So aber kommen die Gäste um 21 Uhr zu uns, trinken ein bis zwei Bier und dann müssen wir sie raus bitten. Die gehen dann aber doch nicht nach Hause, die gehen dann in die private Kellerbar oder zu jemandem nach Hause. Dort ist das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, doch viel größer“, sagt Pfeifer. Süffisant fügt er an: „Diese Regel hat garantiert jemand aufgestellt, der abends noch nie unterwegs gewesen ist.“