Die Stelle am Rabenhof ist „wie ein Sechser im Lotto“

Es ist gar nicht lange her, da hat Claudia Knecht ein neu geborenes Zicklein vom Ellwanger Rabenhof in ein Handtuch gewickelt, mit nach Hause genommen und dort aufgepäppelt. Nicht umsonst ist sie in dem Heim der LWV.Eingliederungshilfe GmbH für seelisch behinderte Menschen mitverantwortlich für ein Ziegenprojekt. Dabei arbeitet die lebhafte Mittvierzigerin hier als Altenpflegerin. In ihrem Fall passt beides wunderbar zusammen.

„Claudia“, ruft eine ältere Klientin, „Claudia, komm!“ Beruhigend nimmt Claudia Knecht die Frau an die Hand und führt sie ins Haus 35 hinein, dem Rabenhof-Wohnheim für pflegebedürftige Menschen. Seit Mai 2000 ist sie hier zusammen mit ihrer Kollegin Andrea Staiger in der Beschäftigungstherapie tätig. Nach ihrer Erziehungszeit diese Teilzeitstelle zu bekommen sei „wie ein Sechser im Lotto“ gewesen, erinnert sich die Eggenroterin mit leuchtenden Augen.

Für viele der psychisch Kranken sind Claudia Knecht und ihre Kollegin Andrea Staiger Vertrauenspersonen, denen sie sich während der Beschäftigungsangebote öffnen können. Eine Malgruppe, eine Kochgruppe, eine Kreativgruppe, eine Kegelgruppe, die Gruppe „Mut – Mensch und Tier“ sowie kognitives Training leiten die fröhliche Blonde mit dem Pferdeschwanz sowie Andrea Staiger an, Feste und Feiern bereiten die beiden mit Klienten vor. Froh sind sie, dass dabei das Zusammenspiel mit den Betreuungspersonen der Klienten so gut klappt.

Der kleine Therapieraum im Erdgeschoss, in dem sich sechs bis acht Personen um einen großen Tisch versammeln können, wirkt gemütlich und ist bunt dekoriert. „Eine Bewohnerin sagt immer, hier sei die Oase“, lacht Claudia Knecht. Und dann sind da natürlich, direkt angeschlossen ans Pflegeheim, noch die vier Ziegen in ihrer Koppel, um die sie sich zusammen mit einem sogenannten „Ziegenteam“ aus zehn Mitarbeitern und vier Klienten kümmert: Neben Sorgenkind Strolch, den sie mit nach Hause nahm, sind das seine Zwillingsschwester Susi, beider Mutter Roxy sowie die braune Beauty.

Dass ihr Beruf ihr einmal solche Spielräume eröffnen würde, hätte Claudia Knecht am Anfang ihrer Laufbahn sicher nicht gedacht. Eigentlich hatte sie nicht einmal damit gerechnet, in die Altenpflege zu gehen. „Ich wollte Krankenschwester werden“, berichtet sie. Aber 1983 ließ sie sich zu einem Vorpraktikum am Ellwanger Schönbornhaus überreden. Und siehe da: „Das war wirklich schön.“ Denn in der Altenpflege stehe der Umgang mit dem Menschen im Vordergrund.

Und der liegt Claudia Knecht sichtlich. „Mir ist es wichtig, dass die Arbeit nicht mit „satt und sauber“ getan ist. Mein Steckenpferd war schon immer die Aktivierung“, erzählt sie. Dafür eröffneten sich ihr am Rabenhof viele Möglichkeiten. 1987 nahm sie hier zunächst in Vollzeit eine Stelle in der direkten Altenpflege an. Mit allem, was dazu gehört: „Körperpflege, Ernährung, funktionelles Training, medizinische Versorgung“, zählt Claudia Knecht auf. Scheu vor der Vollpflege im Bett, inklusive Toilettengang, dürfe man nicht haben, betont sie. Respekt vor dem Alter gehöre dazu, Geduld und die Fähigkeit, sich in den Anderen hineinzuversetzen. Es mache Freude zu erleben, welche Ressourcen auch in einem alten und zumal psychisch kranken Menschen wach werden, wenn man ihn behutsam fördere und fordere. Auch dem Tod muss sie in die Augen sehen: „Wenn man weiß, jemand lebt nicht mehr lange, tröstet die Gewissheit, dass man ihm noch etwas Gutes getan hat.“

1990 übernahm Claudia Knecht die Leitung einer Pflegegruppe, ab 1992 bis 2000 war sie mit kleineren Unterbrechungen in Erziehungszeit. Drei Kinder hat sie bekommen. Zurück kam sie deshalb im Jahr 2000 in Teilzeit. 19,5 Stunden stehen in ihrem Vertrag. In Wirklichkeit leistet sie für den Rabenhof weit mehr. Das liegt zum einen am enormen ehrenamtlichen Engagement der rührigen Eggenroterin, die, unterstützt vom Team der Beschäftigungstherapie, sowohl die Kirchengemeinde als auch Senioren ihres Dorfes mit Bewohnern des Rabenhofs zusammenbringt. Und das liegt zum anderen an den Ziegen.

Der Wunsch nach Tieren auf dem Rabenhof war von den Bewohnern gekommen. Die Heimleitung stimmte zu, wohl wissend, welche positiven Auswirkungen eine Tiertherapie auf Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität dieser Menschen haben kann - und wohl wissend, dass Claudia Knecht ein Händchen für alle Arten von Vierbeinern hat und zusammen mit einem Team verlässlich für sie sorgen würde. 2008 brachte die Altenpflegerin also die ersten zwei Ziegen auf den Rabenhof. Es gab ein Begrüßungsfest mit Blasmusik. Dass die eine mit Zwillingen trächtig war, die andere gar mit Drillingen, konnte zu dem Zeitpunkt wirklich niemand ahnen. „Überraschung“, habe sie gedacht, so Claudia Knecht, als die Tatsachen unübersehbar wurden, und krempelte die Ärmel hoch.

Inzwischen haben 15 Zicklein in sechs Jahren auf dem Rabenhof das Licht der Welt erblickt, etliche wurden in gute Hände in der Umgebung abgegeben. Die derzeit vierköpfige Nachzucht ist eine Attraktion. Spaziergänger von außerhalb kommen extra ihretwegen vorbei, Bewohner des Rabenhofs bringen fürsorglich altes Brot. „Ich gucke jeden Abend nach den Ziegen“, erzählt einer, „und wenn es mir gerade nicht gut geht, kann ich dabei mit Claudia sprechen.“ Denn Claudia ist fast immer da. „Ja“, lacht sie, streichelt den kleinen Strolch, aus dem ein munteres Kerlchen geworden ist, und findet: „Man muss das mit Leib und Seele machen.“ Und das tut sie.

Übrigens: Die Altenpflegeausbildung dauert drei Jahre. Zugangsvoraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss oder die Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Der Rabenhof kooperiert im Ostalbkreis mit den Altenpflegeschulen am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen und der DAA in Aalen sowie Ausbildungsstätten in angrenzenden Landkreisen. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten im Ostalbkreis bestehen im Institut für Soziale Berufe in Schwäbisch Gmünd in Kooperation mit vielen Einrichtungen.