Die Stadt erlebt ihr gelbes Wunder

„Ist das Heftchen schon da?“ Das werde er laufend gefragt, lange, bevor die Stadt „gelb wird“, sagt Christoph Grohmann mit einem Schmunzeln. Gelb und blau sind die Farben der Kulturinitiative Sommer in der Stadt, und, ja: Seit Donnerstag gibt’s das Programmheft. Bei einem Gespräch im Roten Ochsen – wo sonst – haben die Organisatoren um Grohmann und Andreas Hunke, die beiden Vorsitzenden des rührigen Vereins, die 21. Auflage des sommerlichen Reigens vorgestellt.

Mehr als 90 Veranstaltungen vor allem musikalischer Art bündelt der Sommer in der Stadt zwischen dem 29. Juni und dem 6. Oktober. Das Programmheft erweitert den Überblick noch um die Woche vor Beginn und nach dem Ende der Reihe. Getreu dem Motto „Kleines, aber Feines von uns für uns“ nehmen die Organisatoren Lokales und Regionales in ihr dreimonatiges „kulturelles Ferienprogramm für Erwachsene“ auf. Dazu gibt’s das eigens gebraute Edel-Exportbier der Rotochsen-Brauerei. „Wir sind seit mindestens 15 Jahren dabei und haben dieses spezielle Ellwanger Bier für den Sommer in der Stadt gerade ganz frisch in handliche 0,33-Liter-Flaschen abgefüllt“, freut sich Brauerei-Chef Alexander Veit beim Pressetermin. Olaf Thielke vom städtischen Kulturamt, das die ehrenamtlichen Organisatoren des Vereins tatkräftig unterstützt, bezeichnet das Programm als eine bunte Mischung aus Altbewährtem und Neuem, das es „in dieser Tiefe und Vielfalt in ganz Deutschland nicht noch einmal“ gebe.

Altbewährt ist die offizielle Eröffnungsveranstaltung, diesmal am Montag, 2. Juli, um 19 Uhr im Casino der VR-Bank mit dem Kleinkunstprogramm „Archiv Nagel“ von Axel Nagel, Matthias Kehrle und Thomas Winger, der Eintritt ist frei. Weil der Juli aber bereits am 1. beginnt, eröffnet der Sommer in der Stadt inoffiziell bereits am Sonntag um 10.30 Uhr im Palais Adelmann mit dem traditionellen Weißwurstfrühschoppen, der Ellwanger Dixieband JustDixie und dem Vocal-Ensemble Herrengedeck, Eintritt ebenfalls frei.

Fast neu ist das Luftschloss. Zum zweiten Mal organisiert ein junger Freundeskreis im Rahmen der Heimattage das Hiphop-, Dance- und Rap-Festival auf dem Schloss, diesmal mit Verbesserungen wie etwa zwei Bühnen statt einer. Am Freitag, 20. Juli, ab 18 Uhr steigt der Abend für die Generation ab 16 mit in der Szene sehr bekannten Musikern wie Tom Thaler, einer Youtube-Größe (www.aus-lauter-liebe.de). Den Verein freut’s. „Das Luftschloss ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Sommers in der Stadt“, findet Hunke.

Sommerklang statt Sänften

Dasselbe gilt sicher auch für den „Ellwanger Sommerklang“, den die Kulturinitiative nach dem Ende der Sänftenrennen ins Leben gerufen hat. Das Kneipenfest findet zum zweiten Mal am Samstag, 25. August, ab 19 Uhr statt. Das Besondere: Statt des Publikums ziehen die verschiedenen Musikkapellen durch die Kneipen der Innenstadt. „2017 war die Resonanz durchschlagend“, freut sich Grohmann.

Unglaublich viel mehr ist geboten, von drei Schlosskonzerten des Stiftsbunds über eine offene Probe des Oratorienchors und einem Lieder- und Gedichteabend, an dem sich dessen neue Dirigentin Mirjam Scheider als Pianistin vorstellt, bis hin zur zweiten Elchinale und zu drei Neuheiten: einer Schreibwerkstatt, dem Stadtcafé als neuem Konzertort (es spielt „Gimme five“) und den ersten Ellwanger Filmtagen.