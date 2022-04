Die Stadt Ellwangen will das Ehrenamt weiter stärken

In und um Ellwangen gibt es ein reges Vereinsleben. Es ist ein unschätzbares gesellschaftliches Gut. Das Ehrenamt als Vereinsvorstand oder als engagierter Verantwortlicher hat aber auch einige Fallstricke auf Lager. Es geht um Haftungsfragen, Vereinsrecht oder um die korrekte die Finanzierung von Projekten. Die Stadt Ellwangen, der Kreisjugendring und die VHS Ellwangen bieten deshalb nun die Weiterbildungsreihe „Ehrenamt stärken – stark im Ehrenamt“ an, in der Experten rund um alle Vereinsfragen informieren. Los geht es mit der Auftaktveranstaltung am 15. Mai um 16.30 im Palais Adelmann.

Danach gibt es zunächst bis zu den Sommerferien jede Woche eine Informationsveranstaltung zu verschiedenen Vereinsthemen, an verschiedenen Orten. In Ellwangen, im Landratsamt Aalen, in Röhlingen, in der Zimmerbergmühle und zweimal online.

Fabian Gmeiner, Ehrenamtsbeauftragter in Ellwangen, weiß wovon er spricht. Er war und ist selber aktiv in Vereinen und wusste selber oft nicht, an wen man sich wenden kann bei Fragen rund um den Verein: „Es gibt viel Verantwortung, die Vorstände tragen und tragen müssen.“ Diese Reihe sei auch eine Wertschätzung für all die, die sich in Vereinen engagieren und eine Art Handreichung. Es geht um Fragen der Gemeinnützigkeit, um Lebensmittelhygiene beim Vereinsfest, um Kommunikation, die Finanzierung von Freizeiten. Beispielsweise beim Haftungsrecht gebe es eine „breite Palette“ von Fragen. Zuvor, erklärt Karolin Madlinger (LEADER Jagst-Region) gab es schon Vereinsforen für Vereine. Das sei die kleinere Version gewesen. Die jetzige Reihe sei die größere Version und mit ihr wolle man den Ehrenamtlichen auch etwas zurückgeben für ihr Engagement.

In den vergangenen zwei durch Corona geprägten Jahre, weiß Gmeiner, haben sich die Vereine schon viel Wissen angeeignet, wie ein Vereinsleben aus der Situation heraus online organisiert werden kann. Dennoch könne dieses Wissen ergänzt und verfeinert werden. Deshalb geht es in einem der Vorträge auch um „digitale Tools“.

Dass Vereine immer häufiger über neue Regelungen und Vorschriften klagen, kann Gmeiner „nur bestätigen“. Es sei schon oft eine „Krux, was da alles dahintersteckt.“

Das Programm:

Gemeinnützigkeit und Steuerrecht für Vereine: Donnerstag, 19. Mai, 18.30 Uhr, Andreas-Bechdolf-Straße 12 in Ellwangen, Dozenten Achim Vogler und Regine Kurz, Finanzamt Aalen.

Versicherungsschutz und Haftungsrisiken für Vereine: Dienstag, 24. Mai, 18 Uhr, Online, Dozent: Tino Braunschweig, Bernhard Assekuranz.

Vereinsarbeit erleichtern: Digitale Tools für die praktische Arbeit: Montag, 30. Mai, 18.30 Uhr, Online, Dozent Vatan Ukaj, Beratungsagentur Wertansicht.

Finanzierungsmöglichkeiten von Projekten und Freizeiten: Donnerstag, 2. Juni, 18.30 Uhr, Landratsamt Ostalbkreis, Dozentin Nina Hartmann, Geschäftsführerin Kreisjugendring Ostalb.

Kinderschutz im Verein: Dienstag, 21. Juni, 18 Uhr, Landratsamt Ostalbkreis, Dozentin Nina Hartmann, Geschäftsführerin Kreisjugendring Ostalb.

Lebensmittelhygiene bei Vereinsveranstaltungen: Freitag, 1. Juli, 18 Uhr, Mühlbachhalle Killinger Röhlingen, Dozent Dieter Fuchs, Lebensmittelkontrolleur Landratsamt Ostalbkreis.

Haftungsrecht für Vereinsvorstände: Montag, 11. Juli, 18.30 Uhr, Palais Adelmann, Dozent Marcel Winter, Rechtsanwalt im Anwaltshaus Bayrhammer & Kollegen.

Wertschätzende Kommunikation: Montag, 18. Juli 18.30 Uhr, Palais Ellwangen, Dozent: Simon Gmeiner, Akademiereferent an der Landesakademie für Jugendbildung.

Ehrenamt ist unsere Zukunft: Samstag, 24. September, bis Sonntag, 25. September, Zimmerbergmühle Abtsgmünd, Dozenten: EPIA, Waldmobil und Nina Hartmann (Geschäftsführerin Kreisjugendring Ostalb).

Anmeldungen werden erbeten bis 9. Mai über die VHS-Homepage www.vhs-ellwangen.de/ unter der Rubrik „Politik,Gesellschaft, Umwelt“. Die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung und den Fortbildungsangeboten ist kostenfrei.