Die Sportgruppe SGL Rotenbach ist im vergangenen Vereinsjahr gewachsen. 14 Austritten stehen 29 Neueintritte gegenüber. Das wurde bei der Hauptversammlung bekannt. Vorsitzender bleibt Peter Blank.

Das Jahr 2017 war für die SGL geprägt von der Organisation des 125-jährigen Jubiläums des schwäbischen Albvereins zusammen mit dem Gesangverein Frohsinn. Des Weiteren bemühte sich die SGL um eine Kooperation mit der SG Schrezheim zur gegenseitigen Nutzung der Sportangebote.

Schriftführer Karl Heinz Seibold berichtete über die wesentlichen Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. An der Skiausfahrt 2018 nahmen 50 Personen teil. Ab Mitte Mai wurden die Samstagsradtouren veranstaltet. Die SGL beteiligte sich an der fünften Sportnacht in der Sankt-Georg-Halle. Die Flugballgruppe nahm im August an einem Volleyballturnier in Rosenberg teil und erreichte unter 16 Mannschaften den sechsten Platz. Für das 125-jährige Jubiläum des Schwäbischen Albvereins im Oktober übernahm die SGL zusammen mit dem Gesangverein Frohsinn und dem Hirschclub die Bewirtung.

Der Verein hat zurzeit 258 Mitglieder. Karl-Heinz Seibold gab bekannt, dass er nach fünf Jahren als Schriftführer und zuvor fünf Jahren als Pressewart sein Amt abgeben wird.

Der Verein hat zurzeit zehn Abteilungen. Die Abteilung Pilates 50+ mit den Abteilungsleiterinnen Ingrid Hartmann und Claudia Böhm hat rund 15 Mitglieder, die von Übungsleiterin Tina Bolsinger betreut werden. Die Flugballgruppe von Christoph Groß hat zehn bis 15 Teilnehmer. Laut Susi Frank nehmen an den Powermix- und Aerobic-Übungen bis zu zehn Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren teil. Übungsleiterin Tina Bolsinger bot temperamentvolle Gymnastik an. In der Gruppe Fit Kids turnen rund zehn Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren unter der Regie von Tina Bolsinger.

Gisela Brunner berichtete über die Skigymnastik, die auch in Ellwangen sportiv ausgeschrieben war. Silvia Stegmaier bot ein Programm für bis zu 15 Teilnehmer.

Seniorensport ist die größte Abteilung bei der SGL

Über den Seniorensport als größte Abteilung berichtete Peter Blank. Mit Übungsleiter Siegfried Kipper machen bis zu 20 Teilnehmer zunächst 30 Minuten altersgerechte Gymnastik und spielen dann noch 60 Minuten Volleyball. Ausschließlich Volleyball kann auch donnerstags gespielt werden. Laut Peter Blank hatte die Skiausfahrt 2018 50 Teilnehmer, darunter 20 aus Essingen.

Peter Gold und Rudi Hilsenbeck organisierten den Donnerstags-Radtreff mit bis zu 17 Teilnehmern, darunter viele Pedelecfahrer. Die Touren rund um Elllwangen erstreckten sich auf 25 bis 40 Kilometer Länge. An den Samstagsradtouren waren vier bis sieben Teilnehmer zu verzeichnen. Laut Kassierer Peter Gold schließt das Verinsjahr mit einem Plus von 3657 Euro.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Peter Blank und Karl-Heinz Seibold einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Kassierer Peter Gold wurde ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Neuer Schriftführer wurde Georg Hartmann, Pressewart Hans Wunderlich. Die Versammlung wählte Johann Hornung zum Gerätewart. Das Amt des zweiten Gerätewarts übernahm Siegfried Kipper.

Als weitere Ausschussmitglieder wurden Christian Oberdörfer und Gerd Walter ebenfalls einstimmig gewählt. Als Kassenprüfer wurden Gerhard Moses und Rudi Hilsenbek einstimmig bestätigt.