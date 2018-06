Gewittrig schwül ist es beim Sensenmähwettbewerb am Sonntag in Engelhardsweiler gewesen. Was die Sache mit dem Mähen nicht unbedingt einfacher gemacht hat, denn bekanntlich mäht sich feuchtes Gras leichter. Und so hat sich beim Wettbewerb förmlich die Spreu vom Weizen getrennt.

Fünf Teams sowie sieben Einzelmäher waren angetreten, um die Kunst des Mähens mit der Sense zu demonstrieren. Die einen gut, die anderen weniger. Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter ließ es sich nicht nehmen, auch zur Sense zu greifen und kam kräftig ins Schwitzen. „Der rupft ja bloß“, hörte man aus dem fachkundigen Publikum. Und so gab es beim Ergebnis auch keine schön abgelegte Mahd, sondern es sah eher aus wie Kraut und Rüben. Wie’s richtig geht, zeigten dann die Mannschaften, unter denen sich wahre Profis heraus taten. Das Mähergebnis konnte sich sehen lassen und bei der Beurteilung, bei der nach Breite, Zeit, Schnitthöhe und Mahdablage bewertet wurde, wurden zum Teil hervorragende Noten verteilt. Das Team Sulzdorfer Sensenwetzer belegte Platz eins, Maria Glaser war bei den Einzelmähern Spitzenreiter.

Ein Lob gilt der Ellwanger Landjugend, die mit dieser Veranstaltung Tradition wachhält. Ein Lob gilt auch der Organisation unter Steffi Ernsperger und Matthias Mayer, die mit ihrem 25-köpfigen Team die Gäste auf dem Lautenhof der Familie Brenner bestens bewirteten. (afi)