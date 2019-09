Die Schönenberggemeinde trauert um ihren langjährigen Mesner Karl Haas

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer hat die Kirchengemeinde Schönenberg am Wochenende vom plötzlichen und unerwarteten Tod ihres langjährigen Mesners Karl Haas erfahren. Der Rattstadter, der vom Süßhof stammte, ist in der Nacht zum Samstag im Alter von 72 Jahren gestorben.

Karl Haas war 26 Jahre lang, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im März 2012, mit Leib und Seele Mesner auf dem Schönenberg und schwärmte stets von dieser interessanten und vielseitigen Tätigkeit. Der Schönenberg war ihm seit seiner Kindheit ans Herz gewachsen. Dort hatte er die Schule besucht, dort fand er seine geistige und berufliche Heimat. „Auf dem Schönenberg Mesner zu sein, ist etwas Besonderes“, sagte er stets und hatte dabei die vielen Wallfahrer im Blick, die mit ihren persönlichen Anliegen auf den Schönenberg kommen.

Der gelernte Elektriker war in der Tat ein Glücksfall für die Pfarrei. Und Arbeit gab es für ihn mehr als genug. Denn in die 26 Jahre seiner Amtszeit fielen gleich bei seinem Dienstantritt die Außenrenovierung der Schönenbergkirche, danach die Neugestaltung der Krippe (1993), die Neugestaltung des Kirchplatzes (1994), die Trockenentstaubung der Kirche und die Orgelsanierung (beides 1999), die Ölbergsanierung (2000) und die Sanierung der Rosenkranzkapellen (2005). Gerne erinnerte er sich an die großen Vertriebenenwallfahrten am Bergaltar, an die großen Griechen- und Polenwallfahrten auf den Schönenberg und an das 350-jährige Wallfahrtsjubiläum. In den 26 Jahren als Mesner auf dem Schönenberg erlebte Haas drei Pfarrer, sieben Vikare, fünf Kirchengemeinderatsvorsitzende und 14 Oberministranten.

Fleißig, kompetent, verantwortungsbewusst, handwerklich geschickt, hilfsbereit, flexibel und engagiert: diese Eigenschaften wurden ihm zugeschrieben. Haas war ein geselliger Typ. Darüber hinaus zeichneten ihn seine Menschenfreundlichkeit, seine Volksnähe und sein unerschütterlicher Humor aus. Häufig hatte er einen Witz auf Lager und in jeder Lebenssituation ein Sprüchlein auf den Lippen – auch in der Sakristei oder bei seinen Kirchenführungen, die er auf dem Schönenberg machte. Auch im Ruhestand kümmerte sich Karl Haas zusammen mit seiner Frau Gertrud um seine Schönenbergkirche, stand seinen Nachfolgern mit seinem großen Wissen um den Schönenberg und mit Rat und Tat beiseite und half, wo Not am Mann war.

Der zweifache Vater und zweifache Großvater sang 45 Jahre lang im zweiten Tenor im Männergesangverein Eigenzell, dem er seit 1968 die Treue hielt. In dieser Zeit wurde er mehrfach vom Verein, vom Eugen-Jaekle-Chorverband und vom Deutschen Chorverband ausgezeichnet. 34 Jahre lang war er beim MGV Kassenprüfer. Langjähriges passives Mitglied war er beim Musikverein Rattstadt. Haas engagierte sich jahrzehntelang und bis zuletzt als Vorstandsmitglied in der CDU-Ortsgruppe Rindelbach, im Mesnerverband und in der Mesnerrunde. Mit Karl Haas hat der Schönenberg und die Ortschaft Rindelbach ein Original verloren. Am heutigen Dienstag, 17. September, ist um 14 Uhr in der Schönenbergkirche Requiem, anschließend Aussegnung.