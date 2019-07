Zum zweiten Mal hat die Summernight Serenade in Rattstadt stattgefunden. Unter der Organisation von Oliver Weber und seinem Team hat das Jugendorchester des Musikvereins Rattstadt gemeinsam mit dem Gastjugendorchester des Musikvereins Röhlingen/Pfahlheim zu einem Abend im sommerlich geschmückten Dorfhausgarten eingeladen.

Für die Dirigentin Magdalena Huber sprang der Kollege Steffen Kurz ein. Er führte die Jugendlichen aus Röhlingen und Pfahlheim souverän durch das Konzert. Mit einer Mischung aus Klassikern und modernen Hits begeisterte das Jugendorchester Röhlingen/Pfahlheim die Zuschauer.

Reise durch die Welt der Filmmusik

Zu Beginn noch etwas zögerlich, waren die jungen Musiker schon bald selbstsicherer und begeisterten mit Santana’s „Smooth“ oder dem Song „Cheerleader“, der 2015 als richtiger Sommerhit galt. Aber auch den One-Direction-Song „What makes you beautiful“ und Adeles „Rolling in the deep“ war mit von der Partie. Außerdem interpretierten die Bläser den Deep-Purple-Song „Smoke on the water“. Während der kurzen Umbauphase wurde dann auch das Häppchenbuffet eröffnet. Neben den üblichen Getränken gab es auch alkoholfreie Cocktails für Jung und Alt.

Unter der musikalischen Leitung von Alexander Fuchs ließ sich das Jugendorchester Rattstadt eine ganz besondere Reise durch die Filmmusik einfallen. Fuchs begleitete die musikalische Erzählung mit wenigen Worten zu den jeweiligen Stücken, die dazu beitrugen, dass vor dem inneren Auge Bilder entstanden. Der Einstieg mit „Cumberland Cross“ war sehr beeindruckend. Chorale Klänge am Anfang und Ende des Stückes stellen den Sonnenauf- und Sonnenuntergang über den Bergen dar. Das Leitmotiv der Filmmusik aus aller Welt wurde mit sehr viel Hingabe und Gefühl durchgezogen, egal ob aus skandinavisch angehauchten Filmen „Wie im Himmel“ oder „Die Eiskönigin“, oder einem Medley aus der Musical-Musik zu „Tarzan“, verfasst von Phil Collins.

Zuletzt ging es nochmals um die Welt mit einem „Best of Disney“. Mit „Arielle“, dem „König der Löwen“, „Die Schöne und das Biest“ und „Aladdin“ wurden viele Filme zitiert.