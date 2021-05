Die Rache des Paketboten: Wenn man etwas online bestellt, sollte man auch zu Hause sein

Nein, es liegt mitnichten ausschließlich an Corona, dass sich die Menschheit immer häufiger in den eigenen vier Wänden aufhält. Nein, außer Vorsicht, Ausgangssperre, Quarantäne, Homeoffice etc. gibt es noch mindestens einen weiteren, geradezu beliebten und deshalb weit verbreiteten Grund. Nicht, weil wir etwa aufs Christkind warteten, diese Gelegenheit böte sich ja viel zu selten. Kurzum: Wir harren auf Mr. Postman. Zumindest jene, die ihre Online-Bestellung unverzüglich und unmittelbar in Empfang nehmen wollen, also nicht über den Nachbarn, über eine Postagentur oder ein codiertes Ablagefach.

Und wer kennt sie nicht von und vor der eigenen Haustür? Ob es der Götterbote Hermes selbst ist, dpd, DHL, UPS, GLS, TNT und wie die Versandunternehmen alle heißen. Wenn es endlich läutet und der stets freundliche wie gestresste Bote – ein Gendersternchen erübrigt sich, weil es sich tatsächlich fast immer um männliche Protagonisten im jeweiligen, leicht identifizierbaren farbigen Logo-Dress handelt – überbringt nach Stunden, womöglich einem ganzen Tag ungeduldigen Wartens die ersehnte Ware. Von A bis Z, ob Alarmanlage oder Zahnstocher, (ge-)wichtig oder nicht, alles wird zugestellt. Freilich, reibungslos und rasant funktioniert das nur, wenn man unter der angegebenen Adresse auch erreichbar ist.

Der konkrete Vorfall, von dem die Rede ist, hat sich in der Tat ereignet: Hier, in unserer Region, auf dem Terrain von Ellwanger Bergen und Ostalb. Er ist, darüber bin ich ehrlich gesagt froh, nicht mir passiert, sondern einem guten, wirklich guten Bekannten. Und dessen Aussage, in diesem Fall ein fast peinliches Bekenntnis, ist verlässlich. Zu hundert Prozent! Zumal das Beweisstück noch existiert.

Er hatte sich also, wie so oft, im Internet etwas – die Mehrzahl von etwas wäre folglich zutreffender – bestellt. Wie es jedoch der Zufall, vielleicht sogar der Teufel, wollte, war er, der treue Kunde, wieder einmal nicht daheim, als die Lieferung ausgehändigt werden sollte. Jedenfalls klingelte der Paketbote. „Wait a minute, Mr. Postman“, diesen Song der Beatles kannte und bedachte er wohl. Indes, es verging weitaus mehr als nur eine Minute, die er kräftig und wiederholt auf den Klingelknopf drückte. Vergeblich. Zunächst packten ihn Unverständnis und Wut. Dann packte Mr. Postman, Päckchen und Tablet beiseitelegend, all seine orthographischen Kenntnisse aus, ließ Hieroglyphen Hieroglyphen sein und machte seinem Ärger Luft, mit einer sehr persönlichen Nachricht auf einem kleinen Zettel. Groß und trotz allem deutlich genug, dass man die Botschaft, die er mit einem Klebestreifen unübersehbar an die Haustür heftete, zweifelsfrei entziffern konnte. Zu lesen war: „Wer soviel Scheiß bestellt, der sollte wenigstens zuhause sein.“ Den üblichen Berechtigungsschein, mit dem der Absente tags darauf im Paketshop seine Sendung abholen konnte, hatte Mr. Postman vorschriftsmäßig in den Briefkasten gesteckt.