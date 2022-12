Die Ponys stehen in Röhlingen im Mittelpunkt

Am vergangenen Sonntag ist in der Reithalle in Röhlingen das jährliche Nikolausreiten des Reit- und Fahrverein Röhlingen ausgetragen worden. Zahlreiche Gäste verfolgten interessiert das interessante Programm und warteten auf den Nikolaus.

Ponys standen im Mittelpunkt

Traditionell am Adventssonntag nach Nikolaus findet in Röhlingen das Nikolausreiten statt. Auch in diesem Jahr hatte sich Inga Maierhöfer und ihr Team etwas Besonderes ausgedacht. Im Mittelpunkt standen dieses Jahr die Ponys. Alle Vorführungen wurden eingebunden in eine kleine Geschichte unter dem Motto „Advent, Advent, ein Pony rennt“. Am Anfang durften die Kleinsten Reiter des Verein, teilweise erst drei, vier Jahre alt auf Ponys geführt, ihr Können zeigen. Sogar Kunststücke gab es hier zu sehen. Ein Pony erkundet die Welt und trifft Winterkinder, die auf großen Ponys voltigieren und nebenbei noch eine Schneeballschlacht machen. Eine elfengleiche Reiterin zeigt auf ihrem Pony kleine Sprünge, kleine Weihnachtswichtel bringen mit der Kutsche ganz schnell Geschenke. Den Abschluss machte im Programm eine kleine Quadrille mit Ponys, die vom Boden aus gefahren wurden.

Ein unterhaltsames Programm für die ganze Familie

Auch dieses Jahr war es Maierhöfer mit ihrem Team wieder gelungen, die Welt des Pferdesports in ein unterhaltsames Programm für die ganze Familie einzubinden. Das gesamte Programm war „Reiter für Afrika“ gewidmet. Die Gruppe betreut konkrete Projekte in Afrika, Patenkinder, Operationen, Rollstühle und vieles mehr.

Die an diesem Tag gesammelten Spenden kommen dieser Organisation zugute. Das zahlreiche Publikum war begeistert und sparte nicht mit Beifall. Nun folgte endlich der Programmpunkt, der von den Kindern heiß ersehnt worden war. Der Nikolaus kam mit der Kutsche, gefahren von Rainer Abele. Nach einer interessanten Ansprache vom Nikolaus gab es für die Kinder schöne Geschenke. Das Nikolausreiten war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.