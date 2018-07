Die Polizei hat den Verdacht, dass der Unfall mutwillig verursacht wurde.

Womöglich mutwillig herbeigeführt worden ist ein Unfall auf der A6, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Die 53-Jährige war am Montag kurz nach 20.45 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell fuhr sie mit etwa 180 Stundenkilometern auf einen vorausfahrenden Wagen eines 36-Jährigen auf, der etwa 130 Stundenkilometern schnell war. Beide Autos schleuderten mehrfach in die Mittelschutzplanke, das Auto der Frau kippte schließlich zur Seite. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Frau den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat.Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, die Frau wurde einer Ärztin vorgestellt. Der Sachschaden liegt bei etwa 42 500 Euro.