Die Planungen für „Ellwangen Süd“ gehen manchem Gemeinderat zu schnell

In der Sitzung des Ellwanger Gemeinderats am kommenden Donnerstag soll der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des neuen Wohngebiets „Ellwangen Süd“ gefasst werden. Im Vorfeld hat sich bereits der Bauausschuss mit dem Thema befasst. Die Vorberatung verlief jedoch nicht ganz ohne Kritik. Manchem Ausschussmitglied ging es schlichtweg zu schnell. Insbesondere Hariolf Brenner (Freie Wähler/Frei Bürger), Herbert Hieber (SPD) und Martina Osiander (Bündnis 90/Die Grünen) forderten, sich für die Beratungen mehr Zeit zu nehmen. Mit einer Gegenstimme und drei Enthaltungen sprach sich das Gremium aber dennoch für eine Empfehlung an den Gemeinderat aus.

Es waren zahlreiche Fragen, gestellt von Hariolf Brenner, unter anderem zur Bebauung des Konversionsgeländes, auf dem sich auch die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) befindet, die die Diskussion ins Rollen brachten. Herbert Hieber stellte daraufhin den Antrag, dass man sich mehr Zeit für Baugebiet nehmen solle, wenn es noch so viele „ungeklärte Basisfragen“ gebe.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende erwähnte in diesem Zusammenhang die LEA, für deren Weiterbetrieb sich nun eine Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg abzeichnet. Daher müsse man laut Hieber die Entwicklung des Gebiets auch nicht in einer „derart hohen Schlagzahl“ vorantreiben. Wenn man sich mehr Zeit lasse, würde das auch die Qualität steigern.

Dieselbe Meinung vertritt Martina Osiander von den Grünen. Warum nicht erst alle Fragen klären und dann den Aufstellungsbeschluss fassen, forderte sie. Auch die Grünen-Fraktion habe noch viele Fragen, sie alle seien aber keine Fachleute und hätten nicht genug Zeit gehabt, sich mit sämtlichen Details zu befassen. Im Moment stünden da mehr „Frage- als Ausrufezeichen“, so Osiander weiter. Ihr Grünen-Kollege Rudolf Kitzberger ergänzte, dass es möglicherweise sogar falsch gewesen sei, bei diesem Projekt keinen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt zu haben. Vielleicht hätte es dann noch mehr verfügbare Varianten gegeben, bei denen möglicherweise auch Bestandsgebäude hätten erhalten werden können, mutmaßte er. So wolle er dem Antrag nicht zustimmen.

Fritz Widmann (CDU) widersprach der Kritik. Man müsse jetzt Geschwindigkeit aufnehmen. Es gehe aktuell auch nur um ein grobes Konzept, auf dem man aufbauen müsse. Bei der Infoveranstaltung zu dem neuen Baugebiet habe er sich begeistern lassen, so Widmann weiter. „Jetzt muss man die notwendigen Schritte auch mal gehen.“

Auch Oberbürgermeister Michael Dambacher betonte, dass es aktuell nur um den Aufstellungsbeschluss gehe, um mit dem Bebauungsplanverfahren beginnen zu können. Jetzt werde ausschließlich der Rahmen definiert, alle Themen und Fragen, die eingebracht werden, werde man im Detail klären. Dafür wolle man sich die entsprechende Zeit nehmen, um alle Punkte im „normalen Verfahren“ zu erörtern – „nur eben zu einem späteren Zeitpunk“. Jetzt gehe es darum, eine Gebietskulisse zu definieren, nicht mehr, sagte Dambacher abschließend.