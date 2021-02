Die Pennäler lassen sich nicht lumpen

56 Vierzeiler umfasst die Jubiläumsausgabe, die „Der Pennäler Schnitzelbank“ zu ihrem 170-jährigen Bestehen herausgegeben hat. Zwar ist die „Schwarze Schar“ im Corona-Fasching 2021 nicht durch die Stadt gezogen, ihr Spott ist dennoch scharf wie immer.

Acht Seiten umfasst die Jubiläums-Versliste, die in den kommenden Tagen bei Zigarren Sperrle und Schreibwaren Klein verkauft wird. Wie in Jubiläumsjahren üblich, sind die Verse reich mit Karikaturen illustriert. Am Fastnachtssonntag boten promintente Stars der Ellwanger Fastnacht, allesamt mit dem Orden der Goldenen Sau ausgezeichnet, die Druckwerke in der Stadt feil. Manch einer, der das Heft schon erworben hatte, begann trotz der Kälte gleich auf der Straße mit der Lektüre und genoss dazu ein Fastnachtsbier. Bemerkenswert ist allerdings: OB Michael Dambacher kam ohne Erwähnung davon.

Wie scharf die „Schwarze Schar“ ihre Federn wieder gespitzt hatte, zeigen diese Auszüge:

Wir vor 170 Jahren wohl schon Virologen waren, denn bei uns, dem Femgericht, herrscht seit jeher Maskenpflicht.

Volker Grab, der ist ein wahrer Grüner, denn als Fahrradfahrer Fährt er stets, trotz allem Spott, Nachhaltig ein Rad aus Schrott.

Armin Burger tönte: „Leute, ich steh’ in der Zeitung heute!“ Jeder schwieg und dachte noch: Das nennt man wohl Sommerloch.

Sitzt du fest bei Labertasche André Zwick, nimm deine Flasche, geh’ ins innere Exil, trinke schnell und trinke viel.

Kniggat isch Alice Mayer en d’r Vesperkirchafeier, nemmt für zwei, doch zahlt fast nix: „Ond der Rest en d’ Tupperbix!“

Kirchenglocken Ebert stören, Würde Windisch auf ihn hören, Hätte Wolfgang sehr viel Zeit, Nichts zu tun und keinen Streit.

Kirchdachschäden, war zu hören, Pfarrer Martin Schuster stören. In der Predigt schwor er glatt, dass er selber einen hat.

Veit Elisabeth kann schwätzen, Viel und auch in langen Sätzen. Schluss ist stets auf gleiche Art:„Ui, jetzt kommt der Eberhard!“