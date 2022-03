Die neuen Hengste sind da

Vor wenigen Tagen haben vier Marbacher Landbeschäler ihre Boxen in Rindelbach bezogen. Betreut vom Marbacher Pferdewirtschaftsmeister Florian Niederstraßer und Auszubildenden im Beruf Pferdewirt werden sie bis Mitte Juli auf der Servicestation Ellwangen-Rindelbach des Haupt- und Landgestüts Marbach aufgestellt sein, um Stuten der Züchter in der Region zu decken. Darüber hat das Haupt- und Landgestüts Marbach in einer Pressemitteilung informiert.

In der Decksaison 2022 stehen den Züchtern neben den bereits bekannten Hengsten Coeur de Lion und Markus zwei Neuzugänge zur Verfügung.

Coeur de Lion (*2000) von Coriano-Cassini I kommt bereits zum zweiten Mal nach Rindelbach. Er ist ein Holsteiner Hengst, der sich mit seinem Reiter Max Kühner jahrelang in der Weltspitze des Springsports gehalten hat. 2021 kam er im Alter von 21 Jahren fit und vital in den Deckeinsatz. Leistungsvermögen und Leistungsbereitschaft sind in seinem Pedigree „bestens abgesichert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Schwarzwälder Kaltbluthengst Markus, ein neunjähriger Hengst von Markward-Respekt deckt bereits zum dritten Mal in Rindelbach. Der amtierende Bundessiegerhengst bringt viel Adel und Rassetyp mit und besticht laut dem Haupt- und Landgestüts Marbach mit „nobler, dunkler Fuchsfarbe mit hellem Langhaar“.

Neu in dieser Zuchtsaison sind die beiden Junghengste Zalamander und Dublin.

Der dreijährige Zalamander ist ein im Zuchtgebiet Hannover geborener Reitpferdehengst von Zackerey-Don Crusador aus dänischem Besitz. Zalamander überzeugt mit „überlegenem Auftritt, korrektem Körperbau, fleißigem Schritt, kraftvollem Antritt im Trabe und guter Balance in der groß angelegten Galoppade“. Sein versierter Züchter hat die Vollschwester des einflussreichen Celler Landbeschälers Don Index mit dem dänischen Vize-Reitpferdchampion Zackerey angepaart, der bereits mit mehreren gekörten Söhnen und zahlreichen prämierten Fohlen aufwarten kann.

er vierte im Bunde ist kein Geringerer als der amtieren Siegerhengst bei den Sportponys: Der deutsche Reitponyhengst Dublin von Donchester-Diamond zieht als Pachthengst auf die Station in Rindelbach. In Zusammenarbeit mit der S-erfolgreichen Dressurausbilderin Vera Breidenbach aus Neuler wird der dreijährige Braune neben seiner sportlichen Förderung in der Zucht eingesetzt. Bestens gezogen, präsentiert er sich lerneifrig und überlegen am Sprung.

Die Hengste werden wie bereits in den Vorjahren vom Servicestellenleiter Florian Niederstraßer betreut. Zu seinen Aufgaben gehört neben dem Management des Deckbetriebs und der Besamung mit den Besamungshengsten der Marbacher EU-Besamungsstation auch die Beratung der Züchterschaft in allen Fragen der Pferdezucht und -haltung. Seine Kontaktdaten lauten: Telefon 0172 / 693 4579 oder E-Mail: servicestation.ellwangen@hul.bwl.de. Die Hengste können nach Voranmeldung vor Ort besichtigt werden.