Die meisten pflegenden Angehörigen sind Frauen

Es kommt nicht von ungefähr, dass die meisten pflegenden Angehörigen weiblich sind. Redakteurin Sylvia Möcklin sprach darüber mit der Leiterin des Sozialen Bereichs und Beauftragten für Familien, Frauen, Jugend und Senioren, Nicole Bühler.

Können Sie bestätigen, dass mehr Frauen die häusliche Pflege eines Angehörigen übernehmen als Männer?

Ja, die meisten Anfragen bei mir für eine Beratung kommen von weiblichen pflegenden Angehörigen. Ganz geringfügig melden sich auch Männer zu Wort. Als Beauftragte für Familien, Frauen, Senioren und Soziales bin ich Ansprechpartnerin für alle Personengruppen, die eine Beratung im sozialen Bereich möchten.

Woran liegt es, dass meist Frauen zuhause die Pflege übernehmen?

Wir haben es mit dem althergebrachten Rollenbild zu tun, das zeigt sich nach wie vor ganz deutlich. Demnach sind Frauen für die Care-Arbeit zuständig. Für die Familie da zu sein, sich zu kümmern, hilfsbereit zu sein, wird hauptsächlich den Frauen zugeschrieben.

Gilt das auch für die Familie des Ehemannes?

Das ist miteinander verknüpft. Oft hatte die Frau bereits die Kindererziehung übernommen. Dafür hatte sie eine Auszeit vom Beruf genommen und ist später meist in Teilzeit in den Beruf zurückgekehrt. Die Männer üben ihren Beruf dagegen meist dauerhaft in Vollzeit aus. Deshalb ist es oft naheliegend in Betracht zu ziehen, dass die Ehefrau nun auch die Pflege der Eltern oder der Schwiegereltern übernimmt. Allerdings muss man trotzdem auch sagen, dass sich auch die Söhne sich um die Pflege ihrer Eltern kümmern. Aber sie engagieren sich oftmals dahingehend, deren Pflege zu organisieren, wenn eine häusliche Pflege nicht in Betracht kommt. Vermehrt kommen Fragen auf, welche Angebote es gibt, wo sie welche Hilfen erhalten.

Was raten Sie Frauen?

Mein Rat ist geschlechterunabhängig. Jede Person darf selbst entscheiden, inwieweit die Pflege eines Angehörigen für sie in Betracht kommt. Vor der Entscheidung muss klar sein: Was kommt auf mich zu? Was kann ich selbstständig leisten? Fühle ich mich dazu in der Lage und fit genug? Die Pflege eines Menschen kann körperlich und physisch sehr anstrengend sein, dass muss man mit bedenken. Wenn man sich das zutraut, sich dafür fit genug fühlt, dann kann es sehr erfüllend sein, einen Angehörigen zu pflegen. Man kann viel Zeit miteinander verbringen, was andernfalls nicht mehr möglich wäre. Aber wenn man an seine Grenzen stößt, sollte man Hilfe annehmen und sich auch aktiv Hilfe suchen.

Wie kann man die Familie einbinden?

Wenn eine Familie aus mehreren erwachsenen Kindern besteht, rate ich dazu, die Themen gemeinschaftlich zu besprechen, statt dass die hauptsächlich pflegende Person alles alleine entscheiden muss oder kann. Denn oft führen Pflegebedürftigkeit und Tod in einer Familie zu Streit unter den Angehörigen. Dabei spielen sowohl Beziehungsthemen als auch Finanzielles eine Rolle. Deshalb sollte man von vornherein gemeinschaftlich handeln.

Was würden Sie den Männern raten?

Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Männer der Care-Arbeit Anerkennung und Unterstützung entgegenbringen. Dass sie sehen, was die pflegende Person leistet. Auch, wenn die Aufgabe nicht mit Geld honoriert wird, sollte deren Anerkennung deutlich werden. Ich möchte aber auch sagen, dass Männer nicht gänzlich an der Pflegearbeit vorbeigehen. Es gibt auch Männer unter den pflegenden Angehörigen.

Wo erhalten pflegende Angehörige in Ellwangen zusätzlich Rat und Unterstützung?

Beim Pflegestützpunkt, der auch Beratungsstunden in Ellwangen anbietet. Ein gutes Ohr für pflegende Angehörige haben auch der Seniorenrat sowie Christine Class mit dem Gesprächskreis für pflegende Angehörige.