Die Meinung der Jugendlichen zählt: Jugendrat startet eine Umfrage

Der Verkehrsausschuss des Ellwanger Jugendrats plant eine Umfrage zum Thema ÖPNV an den Ellwanger Schulen. Ziel ist, Ellwangen gemeinsam besser zu machen.

Der Verkehrsausschuss des Ellwanger Jugendrats wurde gegründet, um Jugendliche an dem sehr komplexen Thema der Verkehrsplanung mitbestimmen zu lassen. Um genau das zu erreichen, arbeite man bereits seit einem halben Jahr zusammen mit der Stadtverwaltung an einer Umfrage für alle Schulen im Raum Ellwangen, so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Kürzlich seien die Schulen darüber auch in Kenntnis gesetzt worden. Es seien die Mittelhofschule, die Buchenbergschule, die Eugen-Bolz-Realschule, das Peutinger-Gymnasium, das Hariolf-Gymnasium, das Kreisberufsschulzentrum und die Schönergrabenschule informiert worden.

Es werde gemeinsam mit diesen an der Umsetzung gearbeitet. Der Verkehrsausschuss des Jugendrats ist optimistisch, dass man bis Ende des Jahres mit Ergebnissen rechnen könne.

In der Umfrage geht es um Dinge wie potenzielle Gefahrenstellen im Fuß-, Rad- und Schulverkehr und um Verbesserungen des ÖPNVs. Natürlich werde die Anonymität jedes Einzelnen gewahrt. Die Umfrage soll zeigen, was die Jugendlichen der Region am meisten bewegt. An den Themen möchte der Jugendrat dann arbeiten und Lösungen entwerfen. Nach Abschluss der Umfrage sollen auf dem Instagram-Account des Jugendrats und in einer Pressemitteilung die Ergebnisse der Umfrage transparent gemacht werden.