Die Maske: Hinter den Kulissen der Sommerfestspiele Dinkelsbühl

Seit Angang April probt die 17-köpfige „Boot“-Crew der Sommerfestspiele Dinkelsbühl im Theaterhaus im Spitalhof. Doch statt dem U-Boot-eigenen Geruch aus Diesel, Öl, Schweiß und abgestandener Luft weht ein frischer Wind durch die Garderobe des Landestheaters: Es duftet wie im Schönheitssalon nach allerlei Kosmetik.

Das liegt an der Würzburger Maskenbildnerin Natalia Krylova. Sie sorgt bei den Schauspielern für den richtigen „Boot“-Look. Zu Beginn des Stücks noch fast rosig um die Nase, werden sie im Verlauf des Stücks blasser, die Augenringe tiefer und auch die Bärte wachsen.

Regisseur Peter Cahn ist stolz auf die professionelle Unterstützung im Bereich der Maske: „Das Landestheater Dinkelsbühl kann sich keine Masken-Abteilung leisten. Aber für ein solch großes Projekt wie „Das Boot“ sind wir froh, einen guten Draht zur Maske des Mainfrankentheater Würzburg zu haben.“ So hilft Natalia Krylova uns mit Rat und Tat, Haarteilen und Perücken oder auch falschen Kinnen, Nasen und Ohren. Vor der Premiere gibt es ein bis zwei Maskenproben am Landestheater. Während der Vorstellungen müssen sich die Schauspieler dann selbst schminken.

Gerade sitzt Andreas Gräbe in der Maske und lässt sich von Natalia Krylova in den ersten Wachoffizier verwandeln. „Für Schauspieler ist die Maske immer ein Ort der Entspannung und Konzentration vor einer Vorstellung“, verrät der Hamburger. Gibt es einen Unterschied zu handelsüblichem Make-up? Ja, sagt Natalia Krylova. Die Anforderungen an Bühnenschminke seien wesentlich höher. Schauspieler seien auf der Bühne teils extremen Temperaturen ausgesetzt. Das Scheinwerferlicht mache unter normalem Make-up jeden Pickel sichtbar. Zudem gestalte man mit dem Bühnen-Make-Up Gesichter teils komplett neu. So kann man aus einem sehr jungen Menschen mit Profi-Schminke einen alten Menschen machen. Oder das Hautbilder veränderten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Und dann muss das alles natürlich halten. Wenn Schauspieler schwitzen, bleibt von Drogeriemarkt-Schminke relativ wenig im Gesicht, sagt Krylova. Und so arbeitet sie sich mit Pinsel, Quaste und Puder weiter von Schauspieler zu Schauspieler. Bei zehn Schauspielern ist das Akkordarbeit. Und mit Umschminken ein doppelter Aufwand. Aber es lohnt sich.

Am 12. Juni ist die Premiere von „Das Boot“. Bis dahin gibt es noch viel zu tun für alle im Landestheater.