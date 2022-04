Die Malteser: Von Pflege- bis Katastrophenschutz ist alles möglich

In unserer Miniserie „Ostalb-Helfer“ beschäftigen wir uns mit den Organisationen, für die Hilfe und soziales Engagement an erster Stelle stehen. Sollten Sie noch eine Organisation oder einen Verein in unserer Serie vermissen, schreiben Sie uns doch gerne an redaktion.ellwangen@schwaebische.de oder redaktion.aalen@schwaebische.de

Bereits 1953 ist der Malteser Hilfsdienst durch den Malteserorden und den Deutschen Caritasverband gegründet worden. Die katholische Hilfsorganisation ist mit über einer Million Mitgliedern und Förderern und rund 70 000 Ehren- und Hauptamtlichen einer der größten caritativen Dienstleister in Deutschland. Bundesweit sind die Malteser an mehr als 700 Standorten vertreten. So finden sich Stadtgliederungen der Malteser auch in Unterschneidheim, Ellwangen und Aalen.

Erste-Hilfe-Ausbildung ist wichtiger Baustein

Die Malteser sind vor allem in der Erste-Hilfe-Ausbildung, im Rettungsdienst, Sanitätsdienst und Pflegedienst aktiv, aber auch in der Notfallvorsorge und im Katastrophenschutz. Darüber hinaus bieten die Malteser Besuchs- und Begleitdienste an, unterstützen die Hospizarbeit und stellen eigene Jugendgruppen. Bei vielen Tätigkeiten sei das Ehrenamt und das Hauptamt eng miteinander verknüpft, erläutert Bernd Schiele, Stadtbeauftragter in der Gliederung Aalen. Auch die einzelnen Gliederungen im Ostalbkreis würden sich gegenseitig unterstützen.

Sinnvolle Ergänzung zum Rettungsdienst

Die alltäglichen Aufgaben der Malteser in der Region sind zunächst der Katastrophenschutz und die Ergänzung zum Rettungsdienst. Auf der Ostalb bieten die Malteser außerdem einen Kinder- und Jugendhospizdienst an, der schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Angehörigen unterstützend und beratend beisteht. Hinzu kommt die Jugendarbeit in den Malteser Jugendgruppen. Dabei steht nicht nur die Erste-Hilfe-Ausbildung im Vordergrund, zentral sind auch gemeinschaftliche Aktionen wie Spiele, Ausflüge und Zeltlager. Beim Besuchsdienst mit Hund machen rund 15 Ehrenamtliche der Malteser Ellwangen jungen, alten, behinderten und kranken Menschen eine ganz besondere Freude. An Schulen bilden die Malteser außerdem Schulsanitäter aus.

Helfer-vor-Ort-Gruppen sind die Glanzlichter

Glanzlicht der Malteser Ellwangen seien die Helfer-vor-Ort-Gruppen in Pfahlheim, Stödtlen und Ellenberg, sagt Nico Baumann, stellvertretender Stadtbeauftragter Ellwangen. Die ehrenamtlichen Helfer tragen einen Melder bei sich und werden bei einem Notfall in ihrer Nähe über diesen alarmiert. Während der Rettungsdienst oft eine längere Anfahrt hat, können die Helfer schnell am Unfallort sein und mit der Erstversorgung beginnen. Bei Notfällen oder Erkrankungen wie einem Herzkreislaufstillstand kann das Überleben des Patienten von einer schnellen Versorgung abhängen. In Pfahlheim sei die Helfer-vor-Ort-Gruppe im vergangenen Jahr zu rund 110 Einsätzen ausgerückt, in Ellenberg zu 90 und in Stödtlen zu 80 Einsätzen, so Baumann.

Neu: Eine Fahrradstaffel

Neu in Ellwangen ist eine Fahrradstaffel der Malteser. Mit dieser können verschiedene Veranstaltungen sanitätsdienstlich besser abgesichert werden. Besonders bei Laufgruppen auf Faschingsveranstaltungen sei eine Mobilität der Einsatzteams sehr wichtig, erklärt Baumann.

Soziale Aktionen stehen im Mittelpunkt

Einen Schwerpunkt der Stadtgliederung Ellwangen würden soziale Aktionen der Malteser bilden, erklärt Stadtbeauftragter Stephan Meßmer. Eine deutschlandweit einmalige Aktion ist die Krankenwoche auf dem Schönenberg. Älteren, pflegebedürftigen und behinderten Menschen soll diese Urlaubswoche eine Abwechslung vom Alltag bieten. Gleichzeitig soll den pflegenden Angehörigen so eine Auszeit ermöglicht werden. Immer wieder bieten die Malteser eine Fahrt ins Blaue an, bei der an einem Sonntagnachmittag mit dem Bus eine Gemeinde angefahren und besichtigt wird. Ein besonderes Angebot der Malteser der Diözese Rottenburg-Stuttgart sei der Sonnenzug, so Meßmer. Busse fahren Senioren oder Menschen mit Behinderung aus der ganzen Diözese nach Friedrichshafen zu einer gemeinsamen Schifffahrt auf dem Bodensee.

Bei Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz

Auf Anforderung des Landes waren die Malteser auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz. Die Helfer aus Ellwangen und Aalen seien vor allem für die psychologische und soziale Betreuung der Betroffenen zuständig gewesen, so Schiele. Zudem übernahmen die Malteser Transportaufgaben und die Verteilung von Logistikkomponenten. Bei drei Einsätzen oblag den Helfern die Abschnittsleitung mit einer Verantwortung für bis zu 30 000 Personen.

Unterstützung beim Bombenfund

Im März waren die Malteser Aalen zusammen mit allen anderen Gliederungen des Ostalbkreises im Zuge des Bombenfundes in Aalen im Einsatz. Rund 70 Einsatzkräfte beteiligten sich an der Evakuierung von Menschen, die selbst nicht mobil waren.

Pandemiebekämpfung wird zum Schwerpunkt: Über 14 000 Tests gemacht

Seit dem Tag nach dem Corona-Ausbruch in Ischgl seien die Gliederungen des Ostalbkreises zudem zur Pandemiebekämpfung im Einsatz, so Schiele. Die Malteser waren am Aufbau von Notfallkrankenhäusern und am Aufbau und Betrieb von Teststationen beteiligt. Auch unterstützten die Helfer Impfzentren und mobile Impfteams. Auf dem Schießwasen und später in der Ellwanger Stadthalle führten die Malteser über vier Monate hinweg Abstriche durch. In 3557 Arbeitsstunden seien 14 347 Tests gemacht worden, so Meßmer. Nach einem Corona-Ausbruch bei den Comboni-Missionaren leisteten die Malteser pflegerische Unterstützung. Bis heute führen die Malteser Tests in den Häusern der Marienpflege durch. Um den vielen Aufgaben der Pandemiebekämpfung nachkommen zu können, hätte man den Sanitätsdienst zeitweise zurückfahren müssen, erklärt Baumann.

Krieg in der Ukraine fordert die Malteser

Der Einsatz der Malteser ist nun auch durch den Krieg in der Ukraine gefordert. Zu den primären Tätigkeiten zähle die Bereitstellung von Betreuungsleistungen und Material wie beispielsweise Betten sowie die Unterstützung in Notunterkünften, so Schiele. Darüber hinaus hätten die Malteser bei Auslandseinsätzen in Rumänien und Polen Menschen, die dringend eine klinische Behandlung brauchen, nach Deutschland gebracht. „Hier kann man als Helfer kein dickes Fell bekommen“, meint Schiele. Der Einsatz im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sei für alle schockierend und aufgrund der Nähe nicht mit der Flüchtlingskrise 2015 zu vergleichen. Dennoch hätten die Malteser nicht gezögert, zu helfen. Es habe keine drei Minuten gedauert, bis die Gliederung Ellwangen ihre Hilfe zugesichert hatte, erinnert sich Schiele.