Die Make Ostwürttemberg in Ellwangen ist mehr als nur eine Messe

Am kommenden Wochenende gastiert die insgesamt vierte „Make Ostwürttemberg“ auf dem Mühlbergareal an der Reinhardtkaserne in Ellwangen. Die Verantwortlichen um Citymanagerin Verena Kiedaisch hoffen, mit dem wirklich umfangreichen Programm ein möglichst breites Publikum zur Messe für Zukunft, Digitalisierung und Trends am 1. und 2. Oktober anlocken zu können.

Keine klassische Messe

„Die Make ist mehr als nur eine klassische Messe und vielleicht können auch die nächsten Makes unter dem Motto Erlebnismesse stehen. Es bietet ein Erlebnis für verschiedenste Zielgruppen“, wirbt Kiedaisch. Über 60 Aussteller werden sich am kommenden Wochenende in Ellwangen präsentieren, über 40 Mitmachangebote werden den Besucherinnen und Besuchern geboten.

Als Raumschaft wahrgenommen werden

Überzeugt von der Make ist auch Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher: „Die Make bietet wirklich für jeden etwas. Wer bei all diesen Angeboten Langeweile verspürt, der macht irgendwas falsch“, so Dambacher voller Vorfreude. Er sei froh, dass sich trotz aller widrigen Umstände so viele Aussteller an der Make beteiligen. In Zeiten von Fachkräftemangel und um auch als Raumschaft wahrgenommen zu werden, sei die Make schlichtweg perfekt geeignet. „Vor allem für die jungen Leute, die dann sehen, dass sie nicht Richtung Stuttgart oder andere Regionen gehen müssen. Bei der Make sehen sie, was es hier für tolle Unternehmen gibt“, so Dambacher weiter.

Landrat Joachim Bläse kennt die Make nur zu gut

Landrat Joachim Bläse hat die Make 2019, die in Schwäbisch Gmünd veranstaltet wurde, ebenfalls noch gut in Erinnerung, damals war er noch Erster Bürgermeister der Stauferstadt. „Die Make kommt in einer schwierigen Zeit zum richtigen Zeitpunkt, ein richtiges Signal, was wir brauchen. Make heißt machen, für mich heißt Make aber auch wollen“, so Bläse. Da es sich nicht um eine klassische Messe handelt, ist man aktuell dabei, eine Ergänzung zu etablieren. „Erlebnismesse, das passt. Unternehmen erleben, dass Digitalisierung keine Gefahr ist, sondern eine Chance sein kann“, ergänzt Bläse. Der Ansatz, bei der Make in Ellwangen, ein Erleben für alle zu schaffen in Ellwangen, freue ihn zusätzlich. „Es ist doch auch schön, Jung und Alt zusammenzubringen. Wenn nicht unsere Region, wer kann dann Veränderung? Unsere Industriegeschichte reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, Veränderungen seien stets unabdingbar gewesen. „Wir müssen es tun und nicht nur darüber schwätzen“, so Bläse weiter. Bislang habe er noch von allen Make-Veranstaltungen positive Rückmeldungen erhalten, von diesen gehe er auch bei der Make in Ellwangen aus.

Virtueller Rundgang bietet erste Eindrücke

Die Homepage der Make ist mittlerweile ebenfalls üppig gefüllt worden von Kiedaisch und ihrem Team. Hier kann man sich bereits über das große Angebot informieren, sehen, welche Start-ups und Maker am Start sind, welche Unternehmen sich präsentieren, welchen Vorträgen man lauschen möchte oder welche Angebote es für Kinder gibt. Das sind gar nicht so wenige. Dazu gibt es einen virtuellen Rundgang, bei dem man schon einmal durch die verschiedenen Areas spazieren kann. Bei jedem Aussteller ist dazu noch eine kleine Infotafel hinterlegt, über die man sich vorab informieren kann. Wenn man noch mehr Informationen haben möchte, wird man hierüber auch zum Internetauftritt des jeweiligen Ausstellers weitergeleitet. „Das ist für den groben ersten Eindruck, den man sich virtuell verschaffen kann, aber der ersetzt natürlich nicht das Live-Erlebnis des Messebesuchs“, sagt Kiedaisch. Vor allem über die über 25 Start-ups freut sich die Citymanagerin. „Das sind schließlich die Unternehmen von morgen. Wir haben Firmen dabei als Business-Aussteller, dir vor drei Jahren noch als Start-up dabei waren“, so Kiedaisch weiter.

Keine Ausbildungsmesse, aber...

Zwar sei die Make keine Ausbildungsmesse, doch haben junge Menschen hier sehr gut Gelegenheit, mit den einzelnen Ausstellern in Kontakt zu treten. „Vielleicht kann man ja vor Ort bei einem Start-up nachfragen, ob man ein Praktikum oder sogar eine Ausbildung machen kann“, so Kiedaisch. Es gibt somit einiges zu entdecken bei der Make.