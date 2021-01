Die Kunstader durch Corona wiederentdeckt: Sonata Zieher stellt im Ärztehaus aus

Das Jahr 2020 war für alle anders. Viele empfanden es als negativ. Bei Sonata Zieher war das Gegenteil der Fall. Denn sie hat ihre alte Liebe zur Kunst wiederentdeckt. Ihre Bilder, Acryl auf Leinwand, sind bis Ende März im Ärztezentrum in der Karlstraße 1 in Ellwangen zu sehen.

Sonata Zieher ist 1977 in Silute (Heidekrug) in Litauen geboren. Seit 2001 wohnt und arbeitet sie in Ellwangen. Seit 2003 ist sie im Gasthof Kronprinzen beschäftigt. Dort hat sie zum ersten Mal Bilder ausgestellt. „Die Reaktion von den Leuten war positiv“, sagt sie, „und das bestätigte mir, dass ich meine künstlerische Ader noch habe.“

In Litauen hat Sonata Zieher eine Kunstschule besucht. Doch dann gab es in ihrem Leben lange keine Zeit mehr für ihr Hobby. Durch Corona fand sie wieder zur Kunst zurück. „Mein Mann ist mir eine große Stütze für mein künstlerisches Hobby.“ Sonata Zieher liebt, wie sie sagt, das Spiel mit den Farben und den Formen. Die Inspiration holt sie sich aus der Natur, der Landschaft, dem Universum. Acryl auf Leinwand zaubere ihr jedes mal ein Lächeln ins Gesicht und sorge bei ihr für „gute Laune.“