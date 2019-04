Im Mai beginnt die Festspielsaison 2019 in Feuchtwangen. Den Anfang macht die eingebildete Mondfahrt einer berüchtigten Kinderbuchfigur: „Der Räuber Hotzenplotz und die Mond-rakete" hat am 12. Mai, um 16.15 Uhr Premiere. Die Veranstaltung ist seit langem ausverkauft. Macht aber nichts. Denn es folgen weitere Vorstellungen am 14. und am 19. Mai; vom 15. Juni bis zum 17. August läuft das Stück dann fast täglich; werktags um 10.15 Uhr und am Wochenende sowie in den Ferien immer um 16.15 Uhr.

Schon zuvor, nämlich am Montag, 6. Mai geben die Schauspieler aus dem Ensemble des Kinderstücks „Räuber Hotzenplotz" um 16 Uhr in der Stadtbücherei einen Einblick in das kommende Bühnengeschehen im Rahmen eines Erzähltheater-Nachmittags: Die Geschichte vom ausgebüxten Räuber wird spielerisch erzählt, die Schauspieler singen und beantworten im Anschluss obendrein auch noch Fragen aus dem Publikum. Für diesen Nachmittag gibt es aufgrund der großen Nachfrage ebenfalls keine Karten mehr.

„Feuchtwanger Miniaturen"

Auch die „Feuchtwanger Miniaturen“, die am 22. Mai um 20 Uhr in die Geschichte Feuchtwangens entführen, sind inzwischen ausverkauft. Auf einem Spazierrundgang durch den neuen Nixel-Garten entstehen Szenen aus der Geschichte der Stadt, die zugleich über sich hinausweisen. Wie immer dargebracht vom Ensemble der Kreuzgangspiele unter der Regie von Gerhard Seidel.