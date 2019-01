Die Kleiderspenden kommen tütenweise

Auf langen Tischen reihen sich die Kartons aneinander. Hier landen T-Shirts, Hosen oder Jacken, säuberlich sortiert nach Größe und nach Kinder-, Frauen- und Männersachen. Bei schlechtem Wette ist weniger los in der Kleiderannahme der LEA. An anderen Tagen geben sich die Kunden die Klinke in die Hand.

Zu tun hat das Team um Gabriele Gauermann immer. Daran hat sich nichts geändert, seit die Kleiderannahme vor zwei Jahren von der Innenstadt in die LEA in der alten Kaserne umgezogen ist. Die Ellwanger und die Menschen aus der Umgebung sind nach wie vor spendenfreudig, die Flüchtlingseinrichtung kann 95 Prozent ihres Bedarfs an Kleidern aus den Spenden decken, sagt LEA-Leiter Berthold Weiß. Nur wenig wird zugekauft, Unterwäsche oder im Moment Winterschuhe.

Dass die Kleiderannahme für die LEA in Ellwangen von Anfang an rein ehrenamtlich organisiert wird, ist etwas Besonderes. An den 52 Öffnungstagen 2018 sind 580 Arbeitsstunden geleistet worden. Das entspricht fast 30 Prozent einer Vollzeitstelle, hat das Regierungspräsidium ausgerechnet. Die Stuttgarter Behörde ist für die LEA zuständig.

Geöffnet ist immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Dann haben Gabriele Gauermann, Jakob Lieder, Ilse Bauer und Ute Weik meist viel zu tun. Zwar fehlt hier draußen die Laufkundschaft, dafür fahren mehr mit vielen Tüten vor. Kleider spenden nicht nur Privatpersonen. Einmal brachte eine Firma eine ganze Ladung brandneuer T-Shirts, eine andere Sporttaschen. Auch bei Haushaltsauflösungen fällt einiges ab.

Sommerkleid aus einem Bettbezug

Die Flüchtlinge sind kreativ, wenn es darum geht, die Dinge passend zu machen. In der Kleiderkammer ein paar Häuser weiter stehen Nähmaschinen, an denen meist Männer sitzen, wie Weiß erzählt. Sie bekommen für ihre Arbeit einen Stundenlohn von 80 Cent. Da wird eine Jeans Größe 56 komplett aufgetrennt und passend gemacht oder ein Bettbezug verwandelt sich in ein flottes Sommerkleid. Was gar nicht weggeht, wird nach einer gewissen Zeit an professionelle Kleiderhändler verkauft, sagt Weiß. Anders als früher dürfen sich die Flüchtlinge nicht nur einmal in der Kleiderkammer bedienen, weil die meisten etwa acht Monate da sind und eine Ausstattung für mehrere Jahreszeiten brauchen.

Die Ehrenamtlichen in der Annahmestelle beschränken sich aufs Auspacken, Zusammenlegen und Sortieren. Sauber sollten die Sachen sein und möglichst keine Golf-Mode, sprich, keine Löcher haben. Was gar nicht mehr taugt, wird gleich aussortiert. Manchmal habe das, was in den Tüten zum Vorschein kommt, einen hohen Unterhaltungswert, sagt Gauernmann. Das Engagement wird geschätzt. Einmal bekamen die Ehrenamtlichen Schokolade als Dankeschön, ein anderes Mal Handcreme. Das hat sie gefreut.

So ungebrochen wie die Spendenbereitschaft ist das ehrenamtliche Engagement. Von den rund 100 Männern und Frauen, die regelmäßig in die LEA kommen, sind 70 bis 75 Prozent von Anfang an dabei, sagt der Ehrenamtsbetreuer der Caritas, Pascal Haug. Das spreche für die gute Stimmung.