Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus sehen sich die Organisatoren „leider“ gezwungen, die Kinderbedarfsbörse am Sonntag, 8. März, in der Sechtahalle Röhlingen abzusagen. Jugendrotkreuz und DRK bitten für diese Entscheidung um Verständnis und weisen schon auf die nächste Kinderbedarfsbörse am 13. September hin.