Die „Jelly Beans“ verzaubern das Publikum in der Sankt-Wolfgang-Kirche

Das Benefizkonzert der „Jelly Beans“ zugunsten des Förderkreises Kleine Hände in der Kirche St. Wolfgang in Ellwangen ist ein voller Erfolg gewesen.

Vorstandsmitglied Georg Biber begrüßte die Besucher und war von der vollen Kirche überwältigt. Die Sitzplätze reichten nicht aus, es mussten sogar noch einige stehen. Mit Hinweis auf Namen des Chores „Jelly Beans“, stimmte er die Besucher auf ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Konzert ein. Im Mittelpunkt des Abends standen Lieder, die den Wunsch nach Liebe, Freundschaft und Frieden zum Ausdruck brachten.

Die „Jelly Beans“ unter der Leitung von Daniela Hoffmann starteten mit dem Chorsatz „Make love not war“. Hier wurden die aktuellen Kriege scharf verurteilt. Mit dem bekannten Lied „Jenseits von Eden“ von Nino de Angelo und „Can’t help falling in love“ wurden die Besucher gefühlvoll auf den Abend eingestimmt. Die Emotionen wurden durch den bunt beleuchteten Kirchenraum noch verstärkt. Der Auftritt des Kinderchors der katholischen Kirchengemeinden Ellwangen, unter der Leitung von Gabi Haas und Katrin Wagner, war ein Highlight des Abends. Mit den bekannten Liedern: „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ und „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ begeisterten sie die Gäste. Mit ihrem dritten Chorvortrag „Hand in Hand with a Friend“ brachten sie die Augen der Zuhörer zum Funkeln. Die unbekümmert und mit großer Begeisterung vorgetragenen Lieder wurden mit großem Applaus und dem Wunsch nach einer Zugabe honoriert. Nach diesem gelungenen Auftritt des Kinderchores stellte Frank Keller, ein Vorstandsmitglied, des Förderkreises Kleine Hände, den Verein vor. Er erläuterte anhand von Beispielen die Tätigkeit des Vereins. Er unterstützt Familien mit Kindern in schwierigen Lebenssituationen – direkt und unbürokratisch.

Die Jelly Beans mit ihrer neu gegründeten Ukulele-Gruppe animierten die Zuhörer zum Mitsingen. Bei „Hymn“ von Barclay James Harvest, „I have a Dream“ dem Evergreen von Abba und „Let it be“ von den Beatles, sangen die Gäste lautstark und begeistert mit. Mit Nenas „Wunder gescheh’n“, dem Gospel „This little light of mine“, Coldplays gefühlvollem „Fix You“ und „Haleluja, Savation and Glory“ begeisterten die „Jelly Beans“ ihren zweiten Auftrittsblock nochmals das Publikum. Mit ihrem fein aufeinander abgestimmten Chorgesang erzeugten sie Gänsehautfeeling und brachten die Zuhörer zum Träumen. Zum Finale sangen der Kinderchor und die Jelly Beans Nicoles „Ein bisschen Frieden“, inklusive der lautstark geforderten Zugabe.

Ein beeindruckendendes Konzert, das die Zuhörer auf die Vorweihnachtszeit einstimmte. Der Erlös des Benefizkonzerts ist für den „Förderverein Kleine Hände“ bestimmt.