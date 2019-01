Die Jagst wird ökologischer

Ein Bagger steht in der Jagst bei Schönau. Das ist kein Unfall, sondern Absicht. Er soll den Flusslauf ökologischer machen. Dafür werden Buhnen eingebaut, Kies-Inseln aufgehäufelt und Findlinge ins Wasser gestellt. Aber auch die Ufer sollen durch die Maßnahme geschützt werden.

Die Jagst fließt, wenn nicht gerade Hochwasser ist, ruhig in ihrem Bett. Zu ruhig, wenn es nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie geht. Die sieht vor, ökologisch und bei der chemischen Zusammensetzung einen guten Zustand der Gewässer zu erreichen. In Baden-Württemberg ist die Jagst von Mulfingen bis Schwabsberg auf 180 Kilometern Programmgebiet.

Flussmeister Alois Hilsenbek und seine Mitarbeiterin Brunhilde Stukan arbeiten derzeit an einem deutlich überschaubareren Abschnitt zwischen Schönau und Schwabsberg. Wobei das Stück von der Kettenschmiede bis Schrezheim wegen der Landesgartenschau ausgenommen ist. Bei der spielt die Jagst bekanntlich eine große Rolle, weshalb es wenig Sinn macht, in diesem Abschnitt jetzt etwas zu ändern, wenn dort später noch viel größere Maßnahmen anstehen wie die geplante Verlegung des Flussbetts an zwei Stellen oder der Abbau des Wehrs am Schießwasen.

Jetzt bringen Hilsenbek und Stukan das Wasser zwischen Schönau und Schwabsberg in Schwung. Dazu bauen sie unter anderem Buhnen ein. Das Material stammt übrigens von den Muren nach der gewaltigen Überschwemmung in Braunsbach bei Schwäbisch Hall.

Im Wasser wird das Geröll direkt am Ufer zu einer Buhne aufgehäufelt und mit der Baggerschaufel festgeklopft. Die Buhnen ragen dann wie niedrige Dämme rund einen Meter in die Jagst hinein. Sie sind mit 40 Zentimetern nicht sonderlich hoch. Aber das reicht, um das Wasser zur Flussmitte zu lenken. Dabei wird es schneller, was sich schon jetzt gut beobachten lässt. Und das Ufer wird geschont. Hinter der Buhne ist das Wasser dafür ruhiger. Dort entstehen im Lauf der Zeit Vertiefungen, so genannte Gumpen und Kolke. Im Abstand von etwa 30 Metern wird eine weiter Buhne auf der anderen Uferseite eingebaut, die das Wasser ebenfalls zur Flussmitte lenkt. So kommt wenigstens das Wasser in Schwung, wenn schon der Fluss kerzengerade zwischen seinen Dämmen verläuft.

Die Buhnen sind deshalb so niedrig, weil sie bei Hochwasser kein Hindernis sein sollen. Sie werden bei Hochwasser aber auch nicht abgetragen, sagt Hilsenbek. Erfahrungen konnte er schon sammeln, die Buhnen, die bislang eingebaut wurden, gibt es alle noch.

Arbeiten noch bis Ende Februar

Bauen können die Mitarbeiter des Landesbetriebs Gewässer beim Regierungspräsidium maximal bis Mittelwasser, das es derzeit an der Jagst gibt. Bei Hochwasser wie in den vergangenen Wochen würde der Bagger von den reißenden Fluten weggeschwemmt. Hilsenbek geht davon aus, dass seine Mitarbeiter bis Ende Februar nur bis zur Kettenschmiede kommen. Sobald im Frühjahr die ersten Vögel brüten, müssen die Arbeiten eingestellt werden. Das Stück von Schrezheim bis Schwabsberg wird deshalb wohl erst im Herbst umgestaltet. Dort, wo die Bepflanzung der Uferböschung durch die Arbeiten gelitten hat, weil Schotter abgeladen wurde oder der Bagger in den Fluss gefahren ist, wird nachgesät.

Wobei sich die Umgestaltung in Grenzen hält. Ins Ufer wird nicht eingegriffen. Dort liegen zu viele Leitungen. Gebaut wird nur im Wasser. Dort schüttet der Bagger Buhnen auf, an anderen Stellen sind kleine Kiesinseln vorgesehen oder es werden Findlinge in den Fluss gesetzt. Alle haben die gleichen Effekt: Das Wasser muss um die Hindernisse herum und wird dabei schneller, während sich dahinter ruhige Bereiche bilden. Das freut die Kieslaicher unter den Wasserbewohnern, sagt Hilsenbek.

Auch Bäume spielen in dem Konzept eine Rolle. So werden am Ufer Baumstämme längs im Wasser platziert und befestigt. In den Kronen kann sich dann im Lauf der Zeit Schwemmmaterial sammeln und kleine Inseln bilden. Unter den Stämmen finden Fische Schatten. Es ist also nicht immer der Biber, wenn ein Baum im Wasser liegt. In dessen Reviere dürfen Hilsenbek und Stukan sowieso nicht eingreifen. Der Nager steht unter Naturschutz.