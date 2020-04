Die Hilfe für Abbiategrasso geht weiter

Die Hilfsbereitschaft der Ellwanger für ihre norditalienische Partnerstadt Abbiategrasso ist groß. Jetzt haben auch die Mitglieder des Lauftreffs Rosenberg-Ellwangen einen großen Betrag gespendet. Die Mitglieder des Lauftreffs Rosenberg-Ellwangen kennen Abbiategrasso gut. „Die große Gastfreundschaft und Freundlichkeit, die uns bei unseren Besuchen entgegengebracht wurde, haben unsere Aufenthalte immer zu ganz besonderen Erlebnissen gemacht. Das haben wir nicht vergessen“, sagen Ellwangens Oberbürgermeister a.D. Karl Hilsenbek und Kurt Ritter. Zweimal, im Oktober 2017 und Oktober 2019, hatte der Lauftreff in unterschiedlicher Besetzung am Marathon in Abbiategrasso teilgenommen.

Für die 20 Mitglieder war es deshalb keine Frage, sich nun für in Not geratene Menschen in Abbiatgrasso zu engagieren. Eine Spendenaktion wurde ins Leben gerufen, die innerhalb weniger Tage den stattlichen Betrag von 4300 Euro erbrachte. Diese Spende wurde nun in Form eines symbolischen Schecks an Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher überreicht. Die Stadt wird im Rahmen ihres Hilfsprojekts für Abbiategrasso diesen Betrag weiterleiten. Die Spende wurde symbolträchtig im Innenhof des Rathauses übergeben: Dort steht eine Skulptur des Künstlers Michel Boussard, die zwei in einander greifende Hände zeigt. Sie wurde anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Ellwangen und Langres im Jahr 2005 überreicht.