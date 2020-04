Mit drei Hengsten wird die Servicestation Rindelbach des Haupt- und Landgestüts Marbach am Montag, 4. Mai, beschickt. Der Springhengst Limoncino und die beiden Schwarzwälder Kaltbluthengste Markus und William sind die drei Landbeschäler auf der Beschälplatte Rindelbach.

Aufgrund der weitreichenden Maßnahmen zur Corona-Pandemie ware die Beschickung der Servicestationen im Land zunächst ausgesetzt worden. Ab dem 4. Mai werden die Hengste nun mit sechs Wochen Verspätung die Boxen auf ihren Stationen beziehen und die Gestüter den Züchtern mit ihrem Service zur Verfügung stehen. Auf allen Stationen ist auch die Belieferung und Besamung mit Hengsten der EU-Besamungsstation Offenhausen möglich. Auf allen Stationen werden die erforderlichen Hygienemaßnahmen beachtet. Das berichtet der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg.

Die Servicestation Ellwangen wird wie geplant mit allen drei Hengsten beschickt. Pferdewirtschaftsmeister Florian Niederstraßer nimmt den Springhengst Limoncino von Livello-Contender mit auf Station. Limoncino war Prämienhengst des DSP-Körplatzes in München und bereits siegreich in Springpferdeprüfungen mit Noten über 9. Das Serviceangebot wird ergänzt durch die beiden Schwarzwälder Kaltbluthengste Markus von Markward-Respekt und William von Wildbach-Lvv Modem. Markus war 2017 Bundessiegerhengst und legte eine hervorragende Leistungsprüfung ab. Junghengst William legte ebenfalls eine außerordentliche Leistungsprüfung ab und ergänzt das Angebot an Landbeschälern der W-Linie.

Zusätzlich zu den im Hengstverteilungsplan veröffentlichten Landbeschälern, die im Frischsamenversand erhältlich sind, ergänzen Doctor Blue von Durango VDL-Veron, Hickstead Gold von Hickstead White-Quidam de Revel und Markstein von Montan-Donnergroll das Hengstangebot der EU-Besamungsstation Offenhausen. Für alle drei Hengste gelten die im Hengstverteilungsplan veröffentlichten Preise im Natursprung.